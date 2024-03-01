Сложнее, но правильнее: военный назвал действенную альтернативу мобилизации
В Украине пытаются оптимизировать процесс мобилизации. Сейчас над этим активно работают народные депутаты. В то же время процесс увеличения войска можно улучшить другим способом.
Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов убежден, что сейчас необходимо работать с мотивацией для добровольцев. Такое мнение он высказал в эфире 24 Канала, объяснив, что это было бы действительно действенно.
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Мотивация, а не мобилизация
Россия делает все для того, чтобы пополнить свое войско. Скрытую мобилизацию до сих пор проводят, однако больше людей в армию набирают по контрактам. Наемники составляют едва ли не самую большую часть из тех, кого за 2023 год отправили воевать. Среди них есть и иностранные военные.
Украина сейчас тоже сосредотачивает внимание на увеличении численности военных. Нардепы работают над законопроектом об усилении мобилизации, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит Сил обороны.
Нам надо думать, как нам усилиться, кого нам набирать. Есть части, которые ни дня не воевали, а есть ребята, которые два года сидят без ротаций "на передке". По мобилизации – надо делать ставку на добровольцев: или деньги, или льготы, или делать правильную рекламу,
– отметил Кирилл Сазонов.
Военнослужащий объяснил, что, по его мнению, в законопроекте о мобилизации есть ряд пунктов, которые являются неуместными. В частности, говорится о бронировании людей, чья зарплата достигает определенного уровня; мобилизацию мужчин, которым за 50 лет, ведь на фронте им будет физически трудно.
"Я бы работал не над мобилизацией всех, кого можно, а над мотивацией для добровольцев. Это гораздо лучше, с этим надо тщательно разбираться, а не гнаться за популизмом. Надо делать работу в армии привлекательной, это сложнее, чем мобилизация, но, мне кажется, это правильно", – подчеркнул Сазонов.
Кроме того, военный предположил, что Украина тоже может набирать наемников. Например, за определенный период службы, иностранцам можно предлагать украинский паспорт.
Законопроект о мобилизации: последние новости
- Работа над законопроектом о мобилизации продолжается. Сейчас Комитет нацбезопасности, обороны и разведки работает утверждение направлений. Как стало известно на днях, Комитет не поддержал блокировку счетов и электронные повестки в законопроекте о мобилизации.
- Интересно отметить, что в законопроект о мобилизации подали едва ли не больше всего поправок за всю историю. Комитету придется проработать более 4 тысяч правок, которые разделены на 16 блоков.
- Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что при самом оптимистичном сценарии, законопроект во втором чтении рассмотрят в конце марта. Хотя Комитет работает непрерывно, однако он еще не дошел до рассмотрения поправок. Учитывая их количество, эта работа потребует немало времени.