Чтобы не быть "свинопасом": военный честно ответил, эффективна ли мобилизация

В Украине активно работают над законопроектом об усилении мобилизации. Одним из важнейших пунктов, которые рассматривают, является ротации для военных, которые уже долгое время на передовой.

Военный Олег Гринченко с позывным "Скалолаз" в интервью 24 Канала объяснил, что ротации действительно необходимы и они состоятся. Однако для победы чрезвычайно важны люди с боевым опытом.

Полный разговор Вслепую мимо за помощью: откровенное интервью с бойцом после ранения и его женой

Ротация будет, но люди с опытом – на вес золота

Спортсмен-скалолаз Олег Гринченко с первых дней полномасштабной войны добровольцем пошел в пехотное подразделение. Даже получив тяжелое ранение и потеряв глаз, он захотел вернуться в армию, ведь понимал, что его знания будут важнее на поле боя, чем в тылу.

Наша конечная цель – это победа. А для победы, что нужно? Чтобы были профессиональные военные. Ты не передашь те знания, что у меня за полтора года кому-то другому, кто пришел по ротации. Он придет, и его еще полтора года надо научить всему. Лучше, если у тебя цель – это победа, надо потерпеть,

– подчеркнул Олег Гринченко.

Военный объяснил, что никто не думал, о том, как затянется война. Однако сейчас для того, чтобы отстоять нашу страну, нужны те люди, которые действительно разбираются.

"Те, кто сейчас призывается, пусть учатся. Рано или поздно все равно произойдет ротация. Но пока так. И это каждый солдат должен принять. Приведу такой пример. Война закончится, придут солдаты, мы называем их "свинопасами", которые где-то сидели в тылу, и будут кричать: "А что ты сделал для победы?" Но ты же не знаешь, где он был? Не знаешь", – объяснил Гринченко.

На передовой побывают не все

Многие, в частности из военных, часто говорит о том, что воевать в конце концов будут все. Однако Олег Гринченко не совсем согласен с таким утверждением.

По мобилизации, мало информации, и поэтому люди боятся. Не все будут там, на передовой. Вот не все, честно скажу. Если ты специалист, компьютерщик, радиомеханик, умеешь ремонтировать – кто-то должен ремонтировать танки и бронетехнику. Кто-то должен работать с рациями. Кто-то должен делать дроны. Кто-то должен делать бомбочки, чтобы их прицепить на дрон. Кто-то должен делать снаряды,

– отметил военный.

То есть чтобы боец сделал выстрел на поле боя, необходимо, чтобы до того состоялся долгий процесс.

"Чтобы ты пошел на передовую, надо твое только личное желание. Если ты не хочешь так, тебе найдется место в каком-то подразделении. На любые руки найдется место, в котором ты профессионал. И не надо бояться этого призыва", – отметил Гринченко.

Линия фронта действительно большая, однако не везде продолжаются боевые действия. Там, где этого не происходит, советует военный, необходимо максимально учиться. Приобретенные знания могут не пригодиться, но "может и пригодится и тогда ты не умрешь".

И здесь такой вопрос. Если ты профессионал, ты будешь жить намного дольше, чем непрофессионал. И кем ты хочешь быть?

"Я хочу быть максимально полезным"

После тяжелого ранения Олега Гринченко признали ограниченно годным, однако это не помешало военному снова вернуться в ряды Вооруженных Сил Украины.

Так, можно сказать (что я уже свое отвоевал – 24 Канал). И кто-то так скажет, это его решение. То, что я возвращаюсь – это мое решение. Мне сейчас по закону написали "ограниченно пригоден", но я не хочу сидеть где-то. Я хочу быть максимально полезным там, где я сейчас могу быть, где продолжаются боевые действия. Я знаю, что я там принесу сегодня большую пользу, чем в тылу,

– подчеркнул Гринченко.

Когда придет время, говорит военный, он будет обучать новоприбывших в армию. Однако сейчас его опыт полезнее именно на поле боя.

"У всех был момент, что наступает физическая усталость. Но если у тебя есть мотивация, так надо продолжать работать. Почему я иду снова? Потому что я многое могу: и стрелять из миномета, и корректировать аэроразведку, и передавать данные, могу быть в штабе и не только. Сейчас иду боевым медиком, потому что это дефицит", – рассказал Гринченко.

Мнения других военных о мобилизации