"Вы рано или поздно попадете на фронт": военный дал совет мужчинам по мобилизации

Мобилизация в Украине идет с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину. Призыв в ряды ВСУ – это не о вручении повесток на блокпостах, это об обязанности и возможности жить в независимом государстве.

В настоящее время тема мобилизации достаточно обсуждаемая, ведь продолжается ее реформирование. Уже понятно, что призыв не остановят в ближайшее время, а потому военнообязанные мужчины должны быть готовы вступить в ряды ВСУ. Журналист 24 Канала, а теперь воин 24 ОМБр Вячеслав Журба ответил на часто задаваемые вопросы о мобилизации в проекте "Голос войны".

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Вы, рано или поздно, скорее всего попадете на фронт, поэтому позаботьтесь о том, куда вы попадете уже сейчас,

– отметил Вячеслав.

По словам военного, гражданские уже сейчас должны позаботиться о том, где будут проходить службу.

"Если вы узкий специалист – вас загребут, за вами буквально будет очередь. Спросите у знакомых, которые служат уже в ВСУ, какие у них дела в бригаде. Может, вы захотите в какую-нибудь конкретную бригаду", – добавляет защитник.

Но объясняет, что таким образом, узнав у знакомых, которые уже служат в ВСУ, как у них дела в бригаде, есть вероятность, что вы захотите проходить службу в конкретной бригаде.

"Может, вы захотите в какую-то конкретную бригаду. Не будете ждать пока вас подловят на улице, дадут повестку. А будете знать, в какую бригаду хотите идти, соберете вещи, возьмете отношения и сами уйдете. Да, вы окажетесь там, где хотите быть . Окажетесь в кавычках. Понимаю, никто не хочет на войну, но такая у нас реальность", – отмечает Вячеслав Журба.

Не сидят в окопах 24 на 7: когда военные имеют время читать книги

Вячеслав также ответил на вопрос, каким образом военные должны читать книги на фронте. Так, по его словам, "24 на 7, 30 дней в месяц мало кто сидит в окопах".

"Есть качество ротации, отвод. Все зависит от направления, наличия личного состава. Но следует понимать, что в армии не только пехотинцы служат", - отметил Ярослав.

Военный объясняет, что на все можно найти время, если хотеть, все зависит от приоритетов. В частности, Вячеслав как только был мобилизован, был в пехоте и находил время на чтение на отводе.

Потому что я так хотел. Сейчас я дронщик, опять же мы не работаем 24 на 7. Я отработал время, которое я должен отработать, меня сменили ребята, у меня есть время на отдых. В это время могу делать, что хочу,

– говорит военный.

Мобилизация в Украине: актуально о главном