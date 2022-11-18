В Украине массово вручают повестки к военкоматам: все, что нужно знать

Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения и мобилизации на 90 дней – до 19 февраля 2023 года. В связи с этим в стране и дальше будет продолжаться мобилизация.

Многих интересует, как происходит вручение повесток и кого не призывают в армию во время всеобщей мобилизации. Обо всем этом читайте в материале 24 канала.

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Могут вручить повестку на блокпосте или на улице

Законодательство не определило место, где можно или нельзя вручать повестку. Ее могут отдать лично в руки где угодно: на улице, блокпосте, дома или на работе.

Человек, которому вручают вызов, должен показать свои документы. Их в условиях военного положения нужно всегда носить с собой. На основании этих документов и выписывают повестку. Ее должны вручить лично. Если человек отказывается получить повестку, составляют акт и вручают военнообязанному под подпись.

В условиях войны представители терцентра комплектования могут позвонить военнообязанным. В таком случае нужно прийти в терцентр в оговоренное время.

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Кто может вручить повестку

Вручать повестку могут:

руководители предприятия, учреждения, организации, работодатель военнообязанного;

военные территориальной обороны;

сотрудники терцентра комплектования;

работники местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления;

руководители учебных заведений;

сотрудники полиции.

Обязательно ли повестки вручают лично в руки

За повестку могут расписаться родители, супруги, родственники. Ее могут оставить в дверях или бросить в почтовый ящик, но в таком случае повестка будет неподписанной.

Как выглядит повестка

Должны быть указаны:

фамилия, имя и отчество, год рождения и адрес;

место работы;

вид повестки;

дата, время и адрес – когда и куда нужно явиться;

уточнение по необходимым документам;

название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя центра.

Какие виды повесток существуют

Повестка для уточнения данных. Их вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья, месте работы и т.д. Чаще всего люди не обновляют информацию об инвалидности, или если кто-то из близких пропал или погиб в зоне АТО.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Эта повестка обязывает пройти медицинское обследование. К ней прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии в ней укажут заключение о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.

Повестка-призыв на срочную службу. Эта повестка предусматривает призыв на срочную службу в армии. Впрочем, в этом году такие повестки не разглашают. Весенний призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится из-за общей мобилизации.

Мобилизационное распоряжение. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он был признан годным к службе. Такое распоряжение обязывает явиться на призывной сборный пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации (общей или частичной).

Что делать, если повестку дали человеку с "белым билетом"

Военный билет – это документ, в котором указывается пригодность или непригодность человека к службе по заключению военно-врачебной комиссии. По результатам комиссии человека могут признать:

пригодным;

ограниченно пригодным к военной службе;

непригодным для военной службы в мирное время, но ограниченно пригодным в военное время. Такой человек подлежит мобилизации во время войны;

непригодным к военной службе. Это означает, что человек вообще никогда не может быть мобилизован, поэтому его исключают из военного учета.

Обычно "белым" называют военный билет, в котором человека определяют непригодным или ограниченно пригодным к службе. Такие люди могут не служить в мирное время, но в условиях военного положения могут быть мобилизованы.

Ограниченно пригодные военные не могут попасть в десантные войска, танковые войска, морскую пехоту, но могут выполнять штабную или тыловую работу. Они могут служить:

в штабах;

в подразделениях обеспечения;

территориальных центрах комплектования, учреждениях, организациях;

учебных заведениях.

Также могут выполнять задачи на передовой, если им позволяет состояние здоровья.

Это все очень индивидуально. В положении о военно-врачебной экспертизе говорится, что военно-врачебная комиссия может произвольно указывать в заключении, какие виды службы и работы противопоказаны таким людям.

Если человек не может быть мобилизован, он должен прийти в центр комплектования и показать документы, подтверждающие это.

Должны ли становиться на военный учет мужчины-переселенцы

Мужчины-переселенцы призывного возраста обязаны встать на военный учет в центр комплектования в течение семи дней после смены места жительства, не дожидаясь повестки.

Затем все призывники, военнообязанные и резервисты должны сняться с учета не раньше, чем за три дня до отъезда.

Человек должен встать на учет, меняя место своего постоянного пребывания на длительный срок. Что такое постоянный или длительный срок в законодательстве четко не определили.

Если переселенцу, вообще не пригодному к службе, вручили повестку, он должен прийти в центр и показать документы, подтверждающие его непригодность.

Кто не подлежит призыву на военную службу по мобилизации

Общая мобилизация – пополнение армии человеческими и транспортными ресурсами. Подлежат мобилизации граждане, способные выполнять воинскую обязанность в возрасте от 18 до 60 лет.

Список всех, кто не подлежит мобилизации, прописан в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Это, в частности, люди с инвалидностью, мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью, или несовершеннолетнего ребенка, или трое и более детей, студенты, забронированные органами госвласти, предприятиями и т.д.

Что будет, если не реагировать на повестку

Административная ответственность

Если не прийти на вызов в центр комплектования без уважительных причин – это нарушение статьи 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение правил военного учета". Санкция – штраф от 510 до 850 гривен. Повторное нарушение в течение года – штраф от 850 до 1700 гривен.

Нарушение закона об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации – это статья 210-1 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение в течение года – от 3400 до 5100 гривен. На должностных лиц – от 5100 до 8500 гривен.

Если намеренно испортить или потерять учетно-военные документы (военные билеты и свидетельство о приписке к призывным участкам) – это нарушение статьи 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция – штраф от 510 до 850 гривен. Повторное нарушение в течение года – влечет наложение штрафа от 850 до 1700 гривен.

Уголовная ответственность

Уклонение от призыва по мобилизации – нарушение статьи 336 Уголовного Кодекса Украины. Наказывается лишением свободы от трех до пяти лет.

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