Повестки во время мобилизации: что нужно знать о порядке их вручения

Мобилизационные мероприятия в Украине продолжаются не первый год, и вопросы, связанные с ними, остаются актуальными. Одним из самых распространенных запросов граждан является порядок вручения повесток.

В Интернете можно найти много различной информации, однако она не всегда соответствует действительности. 24 Канал собрал всю необходимую информацию по этому вопросу.

Смотрите также Могут ли мобилизовать студентов и преподавателей во время каникул: министр сделал заявление

Какие есть обязанности граждан в случае вручения им повестки

Отдельного нормативного акта, который бы подробно регламентировал все аспекты вручения повесток, не существует. Соответственно, необходимо руководствоваться положениями Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Постановления Кабинета Министров Украины Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Если гражданин получил повестку с вызовом в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), он обязан явиться в указанные место и время.

В документе содержатся следующие обязательные реквизиты:

ФИО и дата рождения лица, которому адресована повестка;

Название ТЦК и СП, выдавшего повестку;

Причина вызова в центр;

Адрес, дата и время явки;

Подпись должностного лица (возможна электронная подпись), которая выдала (сформировала) повестку;

Регистрационный номер повестки;

Информация о последствиях неявки и обязанность уведомления о причинах отсутствия.

Для лиц, которые самостоятельно прибыли в ТЦК и СП и подлежат направлению на обучение или подготовку из-за призыва по мобилизации, срок явки устанавливается в течение двух месяцев после прохождения военно-врачебной комиссии.

Во время вручения повестки представители ТЦК и СП по требованию гражданина обязаны назвать свои фамилии, имя и отчество, должности, а также предъявить служебные удостоверения.

Смотрите также Мобилизация и отсрочка 2025: кто может избежать службы с 1 февраля

Какие существуют виды повесток

Украинское законодательство предусматривает несколько типов повесток, которые могут быть вручены гражданам, находящихся на воинском учете. В зависимости от цели вызова в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), существуют три основных вида повесток:

Повестка для уточнения учетных данных

Этот документ выдается с целью обновления информации о призывнике, включая его личные данные, семейное положение, место работы или учебы, состояние здоровья и другие важные сведения.

Если военнообязанный не прибудет в ТЦК в указанный срок, ему может быть наложен административный штраф.

Повестка для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК)

Этот тип повестки предусматривает медицинское обследование лица, чтобы определить его пригодность к военной службе. Призывнику предоставляется карта медицинского осмотра, куда заносятся выводы врачей о его состоянии здоровья и заключение о пригодности к службе.

Мобилизационный приказ

Если гражданин успешно прошел медицинский осмотр и признан годным для военной службы, ему может быть вручен мобилизационный приказ. В этом документе указывается обязанность явиться на определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Получение повестки и визит в ТЦК не означает, что призывника сразу отправят на фронт. Стоит помнить, что в армии нужны не только люди, способны физически уничтожить врага, но и другие специалисты узкого профиля, в частности медики, айтишники и механики.

Как работают повестки онлайн

В конце января Министерство обороны Украины сообщило о запуске тестирования электронного направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) через кабинет военнообязанного в Едином реестре,, который работает в приложении Резерв+.

На начальном этапе военнообязанные смогут самостоятельно запрашивать направление на ВВК, а впоследствии система автоматически будет отправлять соответствующий документ тем, кто получил повестку.

При этом в правительстве отметили, что повестки для уточнения учетных данных онлайн отправляться не будут, и такой вариант даже не рассматривается.

На сегодня существует два способа вручения таких повесток:

Непосредственно уполномоченными лицами на улице – после проверки документов военнообязанного система генерирует повестку через Единый реестр.

Отправка заказным письмом – документ отправляется на адрес, указанный военнообязанным во время последнего обновления данных.

Смотрите также Отсрочка от мобилизации: на какой срок она предоставляется теперь

Как работает отправка повесток по почте

Процесс вручения повесток через почту уже введен во всех регионах Украины. Согласно действующим правилам, повестка не просто кладется в почтовый ящик, а вручается лично адресату как заказное письмо.

На таком письме содержится следующая информация:

штрих-кодовый идентификатор почтового оператора;

ФИО и адрес получателя;

наименование вложения и количество листов;

ФИО руководителя соответствующего ТЦК и СП или его отдела;

дата наложения квалифицированной электронной подписи.

Таким образом, система вручения повесток и направлений на ВВК постепенно модернизируется, обеспечивая как цифровизацию процессов, так и контроль за их выполнением.

Ответственность за игнорирование повестки

В Украине ответственность за невыполнение воинской обязанности регулируется Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Основные положения изложены в двух статьях:

Статья 210 (Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета) - например, случаи, когда военнообязанный не уточнил свои данные, не стал на учет или не сообщил об изменении своих данных, как вот об изменении места жительства или бракосочетания;

Статья 210-1 (Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации) - касается таких случаев, как неявка в ТЦК, отказ от получения повестки, нарушение правил воинского учета сотрудников со стороны предприятий.

Штрафы за нарушение воинского учета:

По ст. 210 КУоАП:

в мирное время: штраф от 3 400 до 5 100 гривен ;

; во время военного положения или за повторное нарушение: 17 000 – 25 500 гривен.

По ст. 210-1 КУоАП:

в мирное время: для граждан – 5 100 – 8 500 гривен, для должностных лиц и предприятий – 17 000 – 34 000 гривен .

для должностных лиц и предприятий – . во время военного положения: для граждан – 17 000 – 25 500 гривен, для должностных лиц и предприятий – 34 000 – 59 000 гривен.

Если лицо нарушает требования законодательства, ТЦК может обратиться в Нацполицию с требованием доставить его в ТЦК для наложения штрафа и выполнения мобилизационных обязательств.

Смотрите также Мобилизация 2025: какой срок действия решения ВВК во время военного положения

Когда по повестке можно не идти

Если гражданин подписал повестку, но по уважительным причинам не может прибыть в территориальный центр комплектования (ТЦК) в определенный день, он обязан сообщить об этом в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК и СП

Можно лично обратиться к указанному в повестке ТЦК или любым другим способом об этом сообщить.

После этого гражданин должен явиться в ТЦК в срок не более 7 календарных дней.

Уважительные причины неприбытия в ТЦК:

препятствие стихийного характера;

болезнь;

военные действия и их последствия;

другие обстоятельства, которые лишили возможности прибыть в определенные пункт и срок;

смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника жены или мужа.

В случаях нарушения правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации нарушителей ждет постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа от 17 000 до 25 500 гривен.