"Каждый должен готовиться": в ТЦК сказали, что всех военнообязанных могут мобилизовать
Источник:"Телеграф"
В Украине идет мобилизация и военное положение. В Полтавском ТЦК считают, что каждый военнообязанный может стать на защиту Украины.
Спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин сказал, что мобилизация вполне может коснуться всех военнообязанных. По его словам, каждый мужчина должен быть готов защищать Украину с оружием в руках.
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Мужчины должны готовиться
Роман Истомин не верит, что абсолютно все население должно стать на защиту нашего государства, однако, вероятно, это может касаться значительной части населения.
Я бы сказал так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать Родину с оружием в руках,
– сказал Истомин.
Хотя пока о таком сценарии не говорится, однако представитель Полтавского территориального центра комплектования считает, что он вполне реален.
Хотя Роман Истомин и сказал, что готовиться должны мужчины, но уже с 1 октября на военный учет также должны стать и женщины, получившие медицинское образование.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Родичи погибших или пропавших без вести военных имеют право на отсрочку. В ответ на журналистский запрос Минобороны и Комитет по нацбезопасности подтвердили, что в законе не уточняется кем именно должны быть погибшие или пропавшие люди, в частности, военными или гражданскими, чтобы их родные имели право на отсрочку.
- Также муж может получить отсрочку, если их жена беременна третьим ребёнком. Ведь мужчина получает это право в случае содержания троих несовершеннолетних детей. Адвокат Марина Бекало объяснила, что ребенок, который еще не родился, не может быть на содержании отца или матери. Однако мужчина может содержать беременную жену.
- Среди тех, кого могут мобилизовать, есть и ФЛП. Адвокат Андрей Межрицкий рассказал, что мобилизация не является основанием для того, чтобы изменять статус физического лица – предпринимателя, однако есть определенные нюансы. В частности, если мобилизованный является должностным лицом ВСУ, то закрыть ФЛП таки придется, ведь лицо на государственной службе не имеет права на еще одну оплачиваемую деятельность.