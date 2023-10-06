"Каждый должен готовиться": в ТЦК сказали, что всех военнообязанных могут мобилизовать

В Украине идет мобилизация и военное положение. В Полтавском ТЦК считают, что каждый военнообязанный может стать на защиту Украины.

Спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин сказал, что мобилизация вполне может коснуться всех военнообязанных. По его словам, каждый мужчина должен быть готов защищать Украину с оружием в руках.

Смотрите также Жить в дурдоме и умереть, или улететь в Париж - львовский фотограф Горбай о бегстве из Украины

Мужчины должны готовиться

Роман Истомин не верит, что абсолютно все население должно стать на защиту нашего государства, однако, вероятно, это может касаться значительной части населения.

Я бы сказал так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать Родину с оружием в руках,

– сказал Истомин.

Хотя пока о таком сценарии не говорится, однако представитель Полтавского территориального центра комплектования считает, что он вполне реален.

Хотя Роман Истомин и сказал, что готовиться должны мужчины, но уже с 1 октября на военный учет также должны стать и женщины, получившие медицинское образование.

Мобилизация в Украине: последние новости