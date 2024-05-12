Нардеп объяснила, зачем нужно бронировать работников
Источник:NV
В Украине 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему только определенные категории военнообязанных имеют право на бронирование, поэтому народный депутат объяснила, для чего вообще нужна эта опция.
Член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Галина Янченко рассказала, что любые западные деньги или в форме финансовой помощи, или в форме кредитов не разрешено использовать на оборонные нужды. То есть государство не может содержать бойцов на средства из международной помощи.
Смотрите также От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово
Нужно держать экономику на плаву
Концепции по бронированию сотрудников от мобилизации путем уплаты определенных средств рассматриваются, в том числе, и потому, что в украинском бюджете недостаточно денег для обеспечения зарплат военных.
Поэтому сегодня от прочности экономики зависит на самом деле прочность нашего фронта, и это не преувеличение,
– объяснила Галина Янченко.
Если бюджет потеряет поступления, то Украина может потерять возможность защищать себя на фронте, поэтому общество должно одновременно обеспечивать две функции: защищать страну и держать экономику на плаву.
Депутат отметила, что война – это очень дорого, и Украина должна финансировать ее из собственных ресурсов, поэтому государство должно быть эффективным.
При эффективном государстве не могут воевать все, поэтому Украине нужно определить, кто должен быть на фронте, а кто в тылу. С точки зрения эффективности, то чем больше человек платит налогов, тем больше будет вероятность того, что он будет не на фронте, а в тылу.
Кто имеет право на бронирование
- Недавно Кабмин передал функции утверждения списков забронированных от Генштаба к Минобороны. То есть центральные органы исполнительной власти после проверки будут передавать документы именно последней структуре. В то же время бронирование, по-прежнему, осуществляется по решению Министерства экономики.
- В то же время забронировать разрешено не более 50% от общего количества военнообязанных на дату подачи списка. При наличии обоснованной необходимости это количество может превышать 50%.
- Сейчас под бронирование могут подпадать украинцы, которые работают на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных заданий (заказов),
- осуществляющих производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.