Нардеп объяснила, зачем нужно бронировать работников

В Украине 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему только определенные категории военнообязанных имеют право на бронирование, поэтому народный депутат объяснила, для чего вообще нужна эта опция.

Член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Галина Янченко рассказала, что любые западные деньги или в форме финансовой помощи, или в форме кредитов не разрешено использовать на оборонные нужды. То есть государство не может содержать бойцов на средства из международной помощи.

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Нужно держать экономику на плаву

Концепции по бронированию сотрудников от мобилизации путем уплаты определенных средств рассматриваются, в том числе, и потому, что в украинском бюджете недостаточно денег для обеспечения зарплат военных.

Поэтому сегодня от прочности экономики зависит на самом деле прочность нашего фронта, и это не преувеличение,

– объяснила Галина Янченко.

Если бюджет потеряет поступления, то Украина может потерять возможность защищать себя на фронте, поэтому общество должно одновременно обеспечивать две функции: защищать страну и держать экономику на плаву.

Депутат отметила, что война – это очень дорого, и Украина должна финансировать ее из собственных ресурсов, поэтому государство должно быть эффективным.

При эффективном государстве не могут воевать все, поэтому Украине нужно определить, кто должен быть на фронте, а кто в тылу. С точки зрения эффективности, то чем больше человек платит налогов, тем больше будет вероятность того, что он будет не на фронте, а в тылу.

Кто имеет право на бронирование