Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней

14 июля президент Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. На этой неделе Рада проголосует за них.

На сайте Верховной Рады появились два новых проекта законов, инициатором которых выступил президент. Речь идет о документах под номерами 13471 и 13472, сообщает 24 Канал.

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Сколько еще продлится мобилизация?

Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней, начиная с 7 августа по 5 ноября 2025 года.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, парламент проголосует на этой пленарной неделе. Это будет 16-ое голосование за продление всеобщей мобилизации и военного положения с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, что глава государства подписал закон, гарантирующий выплату денежной компенсации военнослужащим за все неиспользованные дни как основного, так и дополнительного отпуска в случае увольнения с военной службы.

В случае гибели военнослужащего компенсацию получат лица, указанные в его распоряжении. Если таковых нет – средства передаются по наследству.

Кроме того, президент подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающий использование противопехотных мин.