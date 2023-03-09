Как пройдет весенняя мобилизация-2023: все, что стоит знать об изменениях

Какие особенности и нюансы весенней мобилизации-2023 в Украине? Чего ждать призывникам и бизнесу? Следует ли ожидать активизации проверок и нормативного усиления ответственности за нарушение правил воинского учета?

Счетчик убитых россиян ежедневно стремительно увеличивается и устанавливает новые рекорды, однако страна-агрессор пока не думает о капитуляции и громко объявляет, что хочет воевать до последнего россиянина. В этой ситуации у Украины нет другого выхода, как отвечать на вызов, держать удар и побеждать. В противном случае украинцев ждут геноцид и потеря государственности. В настоящее время это понимает основная масса населения страны – это необходимость и вопросы выживания. Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак по просьбе 24 Канала объясняет, что изменится этой весной и чего ждать от мобилизации-2023.

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Юридические основания мобилизации

В Украине с момента полномасштабного вторжения России действует военное положение, оно вводится на отдельный период и продлевается при необходимости. Поскольку такая необходимость сохраняется, 7 февраля 2023 года Верховная Рада уже в шестой раз проголосовала за продление военного положения на 90 суток и за всеобщую мобилизацию. Она продлится с 19 февраля 2023 года 3 месяца – до 20 мая 2023 года.

Порядок и реализацию общей мобилизации определяют законы "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе", а также постановление Кабмина № 1487 об утверждении "Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов".

Приказ № 402 Министерства обороны об утверждении "Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" определяет особенности проведения военно-врачебной комиссии в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (сокращенно – ТЦК и СП, это бывшие "военкоматы").

Кто и как имеет право вручать повестки

На законодательном уровне определена форма повестки, а потому ее оформление любым другим способом является незаконным.

Повестка должна быть вручена лично военнообязанному, он должен поставить подпись о ее получении, а в случае отказа соответствующие лица составляют акт об отказе от получения повестки.

Учитывая это, оставление повестки в дверях квартиры или в почтовом ящике незаконно и соответственно не может порождать каких-либо последствий для лица.

Довольно часть на повестках, которые оставляют в дверях и других местах, проставляют штамп "Розыск" и т.д. Следует обратить внимание, что соответствующие отметки законодательством не предусмотрены, а потому их проставление является незаконным,

– юрист Владислав Юрчак обращает внимание на нарушения при оформлении повесток.

Кто имеет право вручать повестку

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный, независимо от формы собственности и подчинения;

управляющие многоквартирных домов;

должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки (не обязательно руководители).

Кто не имеет права вручать повестку

полицейские;

военнослужащие (в т.ч. представители ТрО);

должностные лица Государственной пограничной службы Украины.

Кого касается мобилизация-2023

Поскольку общая мобилизация продолжается в Украине с февраля 2022, а сейчас идет уже шестая волна, значительных изменений в 2023 украинцы не почувствуют.

Мобилизации подлежат мужчины, которые являются здоровыми или ограниченно пригодными к службе. Это могут быть как те, кто имеет опыт военной службы, так и до сих пор не служившие.

Военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

В первую очередь, мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям.

В настоящее время ВСУ нужны специалисты как на новые образцы вооружения, предоставленные союзниками по антироссийской коалиции, так и для пополнения потерь. Идет война, интенсивность которой невидана со времен Второй мировой, с фронтами, массированными обстрелами и стратегическими операциями, а потому, к сожалению, в войсках большое количество потерь. Оно не идет в сравнение с потерями россиян – там традиционно "не стоят за ценой", однако, Украина ценит жизнь каждого солдата, а потому любые потери являются невосполнимыми.

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Повестки выдают всем мужчинам от 18 до 60 лет, после чего они должны прибыть в ТЦК и СП. Это обязательно, однако вовсе не означает, что такой человек получает привилегию стать защитником Украины и присоединиться к ВСУ.

На сегодня существует 4 вида повесток:

для уточнения данных;

на прохождение военно-врачебной комиссии;

для призыва на срочную военную службу;

мобилизационное предписание.

Право на отсрочку

В ТЦК и СП военнообязанные должны проинформировать, имеют ли право на отсрочку. При отсутствии оснований для отсрочки они проходят медкомиссию, по результатам которой определяется, пригодны ли для службы.

При отсутствии оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации у членов семьи законодательство не исключает возможности мобилизации одновременно отца и сына или родных братьев.

Правом на отсрочку от призыва во время мобилизации пользуются исключительно те лица, родные которых погибли или пропали без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО/ООС в период ее проведения в составе добровольческих формирований, которые создавались или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, или во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, а потому их мобилизация является незаконной. Однако это касается исключительно лиц, обучающихся по дневной или дуальной форме обучения независимо от страны, в которой обучаются соответствующие лица,

– юрист Владислав Юрчак объясняет, подлежат ли мобилизации студенты и аспиранты.

Решение о мобилизации – как принимается

Призывники, достигшие 27 лет, должны прибыть на призывные участки ТЦК СП для прохождения медкомиссии. Соответствующее решение есть в порядке прохождения военно-больничной комиссии призывниками, оно закреплено Постановлением правительства №92 от 1 февраля 2023 года (вступило в силу 2 февраля 2023 года).Для призывников категории 27+ также будут рассылаться повестки. Они должны прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), чтобы заменить приписное свидетельство военным билетом или временное удостоверение военнообязанных.

Решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе.

Граждане, мобилизуемые с опытом военной службы и непродолжительным перерывом в ее прохождении, могут направляться сразу в боевые воинские части.

Граждане, которые ранее не проходили военную службу, призываются в учебные центры, где проходит обучение по определенным специальностям. После чего военнослужащие прибывают в воинские части на конкретные должности.

Украинцы должны осознавать, что мобилизация касается каждого, поэтому должны подготовиться к службе самостоятельно. Позже это обязательно пригодится им, а может и спасет жизнь.

Количество мобилизованных 2023

Эта информация является тайной, ведь представляет большую ценность для врага. Мобилизация происходит по территориальному принципу – каждый регион имеет определенный план по мобилизованным.

Проверка ведения воинского учета на предприятиях

Согласно постановлению Кабмина №1487 все предприятия будут проверять на предмет ведения воинского учета. Эту задачу возложили на ТЦК и СП.

Порядок проведения проверок по учету предусматривает заблаговременное (не позднее чем за 10 дней до начала проверки) доведение до руководителей предприятий о:

наличии ответственных за воинский учет и надлежащем ведении воинского учета;

трудовой дисциплине при принятии на работу и увольнении и соответствии при информировании ТЦК и СП;

состоянии обеспечения оповещения и прибытия призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующие ТЦК и СП;

организации, состоянии и результатах сверки учетных данных из ТЦК и СП;

состоянии доведения до призывников, военнообязанных и резервистов Правил военного учета под личную подпись и контроле за их исполнением;

организации и состоянии бронирования военнообязанных, работающих на предприятии;

организации и результатах устранения недостатков, выявленных при проведении предварительных проверок состояния воинского учета.

Какая ответственность за уклонение от мобилизации 2023

Нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривают наложение административного штрафа на должностных лиц (в зависимости от уровня нарушения – от 3400 до 8500 гривен).

К сожалению, в Украине есть факты уклонения от мобилизации. В условиях войны борьба с этим явлением усиливается. По письменному представлению руководителя ТЦК и СП полиция может подать в розыск уклониста и это не предвещает ему ничего хорошего.

Законом предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность за уклонение от мобилизации.

Административная ответственность

В случае, если лицо, которому законно была вручена повестка, не явилось в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в дату, указанную в такой повестке (для уточнения данных или на прохождение военно-врачебной комиссии), такому лицу угрожает административная ответственность в виде штрафа в размере от 1700 до 3400 гривен.

За повторную неявку лицу опять же грозит административный штраф в размере от 3400 до 5100 гривен.

На практике же ТЦК и СП не так часто применяют штрафы как меры реагирования. В случае, если вы получили такой штраф, однако не получали повестку, или же ее вручение было незаконным, соответствующее постановление о наложении штрафа можно обжаловать в суде,

– объясняет юрист Владислав Юрчак.

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Лица, совершившие административные правонарушения, должны быть доставлены в ТЦК и СП полицейскими. В "клинических" случаях к таким лицам может применяться уже уголовная ответственность.

Уголовная ответственность

Уголовный кодекс (УКУ) к уклонистам более жесток и предусматривает от 3 до 5 лет заключения. Статья 335 Уголовного кодекса предусматривает до трех лет для офицеров за уклонение от мобилизации.

За игнорирование мобилизационного распоряжения (повестки о необходимости прибыть в ТЦК и СП с целью направления в конкретную воинскую часть) военнообязанному грозит уголовная ответственность по ст. 336 УК Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период", что карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

На практике рассмотрение таких дел в судах очень часто происходит на основании соглашения между обвиняемым и органом досудебного расследования, что приводит к вынесению приговора без определения реального наказания, то есть заменой реально срока лишения свободы на так называемый "условный срок" с установлением испытательного срока,

– комментирует практику применения уголовных статей по "уклонению" Владислав Юрчак. Еще одним моментом является превращение административной ответственности за уклонение от призыва в уголовную. Часто в соцсетях и на форумах можно увидеть тезис, что можно не появляться бесконечное количество раз по повестке, платить административные штрафы и избежать уголовной ответственности. Это не так, в таких случаях законодательством определен механизм "предупреждения".

Руководитель ТЦК и СП вправе предоставить лицу документ в форме "предупреждения", который вручается как повестка, и за игнорирование которого наступает уголовная ответственность по ч. 1 ст. 337 УК Украины "Уклонение от воинского учета или учебного (специального) сбора", наказуемое штрафом от 5100 до 8500 гривен, или исправительными работами сроком до года в случае уклонения военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного руководителем ТЦК и СП или руководителями соответствующих органов СБУ и Службы внешней разведки Украины.

Герои соцсетей

Что чаще всего происходит с "героями" вирусных роликов о пойманных во время пересечения границы уклонистах? Здесь возможны несколько вариантов в зависимости от обстоятельств, в частности:

если лицо пыталось пересечь границу вне пункта пропуска или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов, в таком случае ему грозит административная ответственность, в частности, штраф от 3400 до 8500 гривен, или административный арест сроком до 15 суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения;

если при пересечении границы лицо использовало поддельные документы, то ему грозит уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 850 гривен, или же арест на срок до 6 месяцев, или ограничение (не лишение) свободы до 2-х лет.

если лица самостоятельно подделали соответствующие документы, то в таком случае нарушителю грозит штраф до 17 000 гривен, или же арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 2 лет.

Кроме этого, соответствующие действия могут быть расценены как "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период", что карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет .

Есть также и ответственность за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, наказуемую лишением свободы от 3 до 5 лет, а когда такое преступление совершается в отношении нескольких лиц или должностным лицом с использованием служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, в таком случае предусмотрено наказание от 5 до 7 лет лишения свободы.

На практике существуют проблемы с доказыванием умысла лица, поскольку для наличия состава соответствующего преступления между незаконным пересечением границы и уклонением от мобилизации должна существовать прямая связь. Следует также отметить, что довольно часто неудачные попытки незаконного пересечения также заканчиваются предложениями неправомерной выгоды уполномоченным лицам, что наказуемо штрафом от 17 000 до 68 000 гривен или ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишением свободы на тот же срок,

– отмечает Владислав Юрчак.