Мобилизация женщин в Украине: ожидать ли изменений по призыву и военному учету
Источник:РБК-Украина
Сейчас в сети продолжаются споры по поводу того, что вскоре начнется мобилизация женщин в Украине. В ВСУ и СНБО прокомментировали подобные дискуссии.
Сейчас женщины могут стать на военный учет добровольно. Однако украинки с медицинской профессией должны сделать это обязательно.
Что известно о вероятности призыва женщин в Украине
Слухи о мобилизации женщин развеяли в ВСУ и СНБО. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что пока нет необходимости призывать женщин.
По его словам, информационные вбросы о мобилизации осуществляют пророссийские пропагандисты, выдающие постановку на учет за мобилизацию.
Женщин в армию мы не мобилизуем. Как показывает практика, российская пропаганда здесь проиграла совершенно и полностью. Но было, конечно же, общественное напряжение, было много фейков, много "вбросов". Надо пользоваться исключительно официальными источниками информации для того, чтобы не было сомнений,
– отметил Фитьо.
Он заверил, что их могут привлечь к мобилизации в случае необходимости, поскольку по окончании своего вуза они знали, что они военнообязанные и должны были стать на военный учет в свои ТЦК и СП.
Фитьо также отметил, что те, кто хочет присоединиться к ВСУ среди женщин, может сделать это самостоятельно. К Силам обороны относятся и женщины-артиллеристы, и женщины-пилоты в армейской авиации.
В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов также подчеркнул, что призов женщин происходит только на добровольной основе. Если у той или иной женщины есть желание служить, она может добровольно обратиться в Центр комплектации, заполнить соответствующие документы, пройти медицинскую комиссию. После этого она может участвовать в войне наравне с мужчинами.
Мобилизация женщин в Украине: последние новости
- Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в ноябре 2023 года рассказал, что изменений в вопросе мобилизации женщин не планируют. По его словам, изменения будут касаться только тех женщин-медиков, которые не состоят на учете.
- 19 декабря во время пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что женщин призывать в армию не будут. По его словам, он не подпишет документ об их мобилизации.
- В тот же день Центр дезинформации СНБО заявил, что информация о мобилизации украинских женщин является российской пропагандой. Там объяснили, что дискуссии, в которых депутаты выражают собственное видение и предложения – нормальные. Однако на военный учет в Украине должны стать только женщины, имеющие медицинское образование.