Будет ли мобилизация женщин в 2025 году и кто о ней говорит

Поскольку время от времени звучат публичные заявления о необходимости мобилизовать женщин, в обществе укоренилось мнение о том, что этот процесс все же состоится. Впрочем, пока о мобилизации всего женского населения речь не идет.

24 Канал у большом материале разобрался, что же происходит вокруг темы мобилизации женщин и возможно ли это вообще. Кстати, на днях появилась другая топ-тема: депутат Юлия Яцык предложила распустить ТЦК, мол, из них можно создать 10 бригад.

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Что говорит закон о мобилизации женщин

На этот счет в законе "О воинской обязанности и военной службе" четко указано: в армию призывают мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Женщины же могут мобилизоваться по собственному желанию. Однако женщины с медицинским или фармацевтическим образованием от 18 до 60 лет, которые по состоянию здоровья признаны годными к службе, обязаны стать на учет.

Конечно, это не означает, что их мобилизуют. Это может произойти только с их согласия – добровольно. В мирное время они также могут поступить на службу или в резерв только по контракту.

Еще женщины могут пройти базовую военную подготовку, если пригодны по состоянию здоровья и соответствуют возрастным критериям.

Если же женщина служит и забеременела, она может уволиться со службы в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком.

Почему и кто заговорил о возможной мобилизации женщин

Бывший главком Валерий Залужный в октябрьском выступлении в Chatham House заявил: "Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем. Но, по моему личному мнению, нужно не допустить войны в Европе, как это было в 1939 году, другими путями, не путем призыва украинских женщин".

А в ноябре соцсети облетело заявление Марии Берлинской в эфире телемарафона. Волонтер подчеркнула: не считает, что жизнь женщин ценнее жизни мужчин.

Мы должны беречь своих мужчин, поэтому или мы мобилизуем женщин, или нам придется сдаться. Мы хотим жить по законам "русского мира", где вся страна будет в братских могилах? Не хотим. А я точно знаю, что "русский мир" – это не только про триколор, который может висеть над Киевом. Они будут заниматься массовыми убийствами,

– объяснила она.

Решение о возможной мобилизации женщин Берлинская назвала непопулярным, но необходимым.

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская ранее тоже высказывалась похожим образом, поэтому решила прояснить свою позицию.

"Никаких предложений и инициатив из Генерального штаба или от гражданского общества не было, это исключительно нонсенс. В частности, я давно говорила о том, что должен быть один подход для мужчин и женщин, но моя позиция заключалась в следующем: женщины, так же как и парни, в возрасте 18 – 25 лет должны обязательно проходить или базовую военную подготовку, или идти на военную кафедру и становиться военнообязанными", – подчеркнула она.

Бобровская объяснила: таким образом на случай повторной полномасштабной или неполномасштабной войны женщины будут иметь опыт. Поэтому они будут знать, как вести себя, что станет элементом национального сопротивления. Но о принудительной мобилизации женщин речь не идет, эту тему искусственно подогревают.

В то же время Марьяна Безуглая поддерживает мобилизацию женщин. По ее словам, можно начать с мобилизации на тыловые должности, например делопроизводителей, кадровиков, подразделений охраны и тому подобное. Или привлечь женщин к трудовой мобилизации – для выполнения хозяйственных работ и наращивания темпов оборонной промышленности.