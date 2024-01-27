Нужно ли мобилизовать женщин: в оборонном комитете ответили на заявление Инны Совсун

Пока не принят законопроект о мобилизации, общество живо обсуждает горячие темы и предлагает пути решения проблем. В частности, депутат Инна Совсун в интервью предложила ввести мобилизацию женщин.

По словам Совсун, "в Конституции написано, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. Не написано только мужчины или только женщины". Также она заметила, что для мужчин прописана обязательная служба, но обязанность защищать государство прописана для всех. Так что на этот шаг можно пойти, если будет критическая потребность в обороне.

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Мобилизуют ли женщин: что ответили в оборонном комитете

В законопроекте о мобилизации звучит не "гражданин", а именно мужчины в возрасте 27 – 60 лет. И так оно и будет оставаться. И позиция президента, позиция комитета и позиция в принципе, я думаю, большинства парламентариев состоит в том, что не нужно на сегодняшний день добавлять женщин в мобилизационный ресурс,

– сказал заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По мнению Чернева, среди мужчин возрастом 27– 60 лет достаточно мобилизационного ресурса. Также можно снизить призывной возраст до 25 лет. Так что, если выполнять все нормы законопроекта, мужчин должно хватить и в женщинах не будет необходимости.

"Я думаю, будет достаточно мужчин для того, чтобы закрыть все потребности, которые есть у Генштаба, и выполнить все задания", – подытожил он.

Инна Совсун отметила , что оба ее мужа на фронте. Бывший муж – отец ее сына и служит с первого дня полномасштабной войны.

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Женщины призывают объявить о мобилизации не только среди мужчин