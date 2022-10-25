"Живут по 3 дня": какова боеспособность российских мобилизованных
Кремль продолжает отправлять на войну в Украину недавно мобилизованных россиян. Эти солдаты не слишком усиливают боеспособность вражеской армии и быстро гибнут.
Об этом 24 каналу сказал военный обозреватель Роман Бочкала. По его словам, военное руководство страны-агрессора интересуют только количественные показатели, а не качественные.
Кстати Мобилизация в России не достигла целей, поэтому будет продолжаться в других формах, – ISW
Чем руководствуется Россия в вопросе призыва на войну
Бочкала отметил, что российское военное руководство не стремится сохранить жизнь своих солдат и их боеспособность. Это ведь качественные показатели.
Российское военное руководство интересуют лишь количественные показатели – чтобы этого "пушечного мяса", живущего по 3 дня в среднем на линии фронта, чтобы его просто было достаточно,
– объяснил военный обозреватель.
То есть, подчеркнул он, говорится о некой физической массе. В частности, о сознательном мужском населении, которое физически может выполнять какие-то задачи, надев на себя форму, бушлат, каску. Это, если не говорить о каких-либо навыках и умении пользоваться тем или иным вооружением.
Бочкала прокомментировал боеспособность российских мобилизованных на войне с Украиной: смотрите видео
оккупанты продолжают набирать зеков для войны
Бочкала заявил, что не удивится, если российские захватчики со временем начнут отправлять на передовую женщин и даже детей.
Буквально вчера или позавчера было новое видео с Пригожиным где-то в Сибири, где он рекрутировал новую порцию сидящих в колониях людей. Я не удивлюсь, если завтра он пойдет по школам и детским садам,
– сказал военный обозреватель.
Поэтому, резюмировал он, говорится исключительно о количественных показателях. То есть, о том, сколько еще в России осталось людей для того, чтобы их можно было вызвать воевать в Украину.
Мобилизация в России: что известно
- Утром 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России, в рамках которой назовут 300 тысяч человек. Глава страны-террористки аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.
- В то же время российские СМИ сообщают, что в ряды оккупационного войска планируют призвать 1 миллион человек . Об этом говорится в седьмом тайном пункте указа Путина. Хотя власти России это отрицают.
- Граждане России негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации . Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.
- Впоследствии мэр российской столицы Сергей Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве, но у Путина отрицали соответствующие планы.
- В Москве продолжают раздавать повестки россиянам по месту жительства и работы. Хотя мэр столицы России Сергей Собянин продолжает это отрицать.