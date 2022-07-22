Как военные реагируют на отмену среднего заработка мобилизованных
Верховная Рада приняла изменения в законы относительно мобилизованных работников. Теперь работодатель не должен сохранять средний заработок работников, которые были призваны на военную службу. Как на это реагируют военные, читайте в статье.
Что известно об отмене заработка мобилизованных
Верховная Рада внесла некоторые изменения в законы о трудовых отношениях. Согласно им вступят в действие новые правила в отношении мобилизованных работников.
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Согласно законопроекту, работодатель теперь не должен сохранять средний заработок тех работников, которых мобилизовали. Вместе с тем закон гарантирует, что работодатель сохранит их должность и действующее рабочее место, как это было ранее.
Как на это реагируют военные
Юрист по вопросам армии и военной службы Александр Золотухин рассказал 24 каналу, что настроения в ВСУ по этому поводу неоднозначны.
"Ведь работники, которых мобилизовали, надеялись на то, что эти гарантии будут сохранены. Но условия изменились, средний заработок забрали, и теперь за человеком сохраняется только рабочее место", – отметил юрист.
Александр Золотухин считает, что это может подорвать доверие к законодательным органам.
Настроения среди военных разные. Ведь на кадровых военнослужащих эти нормы не повлияли, но, по их словам, это было несправедливо, поскольку они выполняют такую же работу,
– сказал он.
Юрист объяснил, если брать, например, двух офицеров, то они получали примерно одинаковую зарплату, но у мобилизованного военного раньше еще была зарплата с основного места работы, а у кадрового военного – нет.
В то же время мобилизованные военные разочарованы таким решением Верховной Рады, потому что они рассчитывали на эти средства.
"Люди уже привыкли к этому заработку, а сейчас его забрали. Поэтому военные начали все чаще обращаться к работодателям с ходатайствами о выплате материальной помощи и тому подобное. Они ищут компромиссы", – сказал Златоухин.
Юрист заверил, что это решение Верховной Рады улучшило ситуацию в частных компаниях, выплачивавших зарплаты мобилизованным работникам.
"Ведь люди не работали, а зарплату получали. В это время за них работал кто-то другой. Поэтому работодатель фактически выплачивал две зарплаты. Это накладывало финансовые нагрузки на бизнес", – добавил он.
Златоухин об отмене средней зарплаты мобилизованных и реакции военных:
Нюансы мобилизации во время войны: главное
- Повестки вручают в общественных местах, ведь по месту жительства многие военнообязанные просто не открывают двери.
- Заполнять повестку может не только военный комиссар, но и другие типы должностных лиц.
- В то же время в ВСУ уверяют, что цель раздачи повесток – в основном уточнить данные военнообязанных. Это не значит, что человека сразу отправляют служить.
- Тем людям, которые получили повестку и не явились в военкомат, грозит штраф или реальное заключение.