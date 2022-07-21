Работодателей освободили от обязательной сохранности зарплаты работникам, призванным в армию

Президент Зеленский подписал закон, вносящий изменения в Кодекс законов о труде. Новация заключается в том, что теперь работодатели не обязаны сохранять заработную плату тем работникам, которых мобилизовали на военную службу.

Ранее изменения в законы о трудовых отношениях относительно мобилизованных работников внесла Верховная Рада Украины. Однако в КЗоТ осталось важное положение относительно тех сотрудников, которые пошли на военную службу.

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Речь идет о том, что место работы для мобилизованных в ВСУ обязательно должны сохранить. Также работник должен остаться на той же должности. Раньше работодатель должен был обеспечивать еще и среднюю зарплату.

Закон вводит дополнительные основания для расторжения договора

Также в подписанном президентом законе есть изменения по поводу расторжения трудовых отношений. Следовательно, то, что работник отсутствует на рабочем месте в течение четырех месяцев является основанием для расторжения трудового договора. Это в случае если нет информации о причинах.

Напомним, ранее Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, освобождающий от мобилизации тех людей, у которых во время войны погибли родственники. Таким лицам будут давать отсрочку от военной службы.

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