Модель Victoria's Secret вышла на подиум на 5 месяце беременности: очаровательные фото

Звезда бельевого бренда Victoria's Secret Лили Олдридж сейчас находится на 5 месяце беременности от своего любимого Кейлеба Фолловилла. Несмотря на ожидание второго ребенка, звезда вышла на модный показ бренда Brandon Maxwell.

Так, беременная модель Олдридж приняла участие в показе в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Для выхода на подиум 32-летняя американская звезда надела роскошное платье красного цвета в пол, которое прекрасно подчеркивало округлый живот женщины.

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Ее образ дополняли изящные босоножки на каблуке красного цвета и элегантная прическа, собранная в пучок.

Я с гордостью прошла по подиуму на пятом месяце беременности! Спасибо, Брэндон, который позволил мне сиять и был настоящим джентльменом. Люблю тебя навсегда,

– прокомментировала свой выход Олдридж в сети.

К слову, звезда уже имеет 6-летнюю дочь Дикси от американского исполнителя Кейлеба Фолловилла. Лили встречалась с мужем с 2007 года, а в 2011 официально узаконила свои отношения.

Лили Олдридж с семьей

Напомним, что в августе этого года Лили Олдридж официально сообщила о своей беременности. Также она несколько дней назад побывала на вечеринке бренда Ralph Lauren, где продемонстрировала волшебное черное платье.