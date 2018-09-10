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Модель Victoria's Secret вышла на подиум на 5 месяце беременности: очаровательные фото

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Беременная Лили Олдридж
Беременная Лили Олдридж / Instagram / @lilyaldridge

Звезда бельевого бренда Victoria's Secret Лили Олдридж сейчас находится на 5 месяце беременности от своего любимого Кейлеба Фолловилла. Несмотря на ожидание второго ребенка, звезда вышла на модный показ бренда Brandon Maxwell.

Так, беременная модель Олдридж приняла участие в показе в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Для выхода на подиум 32-летняя американская звезда надела роскошное платье красного цвета в пол, которое прекрасно подчеркивало округлый живот женщины.

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Ее образ дополняли изящные босоножки на каблуке красного цвета и элегантная прическа, собранная в пучок.

Я с гордостью прошла по подиуму на пятом месяце беременности! Спасибо, Брэндон, который позволил мне сиять и был настоящим джентльменом. Люблю тебя навсегда,
– прокомментировала свой выход Олдридж в сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lily Aldridge (@lilyaldridge)

 

К слову, звезда уже имеет 6-летнюю дочь Дикси от американского исполнителя Кейлеба Фолловилла. Лили встречалась с мужем с 2007 года, а в 2011 официально узаконила свои отношения.

Лили Олдридж с семьей

Напомним, что в августе этого года Лили Олдридж официально сообщила о своей беременности. Также она несколько дней назад побывала на вечеринке бренда Ralph Lauren, где продемонстрировала волшебное черное платье.

Теги: LifeStyle Звездные мамы Мода Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
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