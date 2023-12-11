Россияне модернизировали свои дроны: насколько труднее их сбивать

Приоритет оккупантов в обстрелах дронами-камикадзе. Враг улучшил свои тактико-технические характеристики.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук, отметив, что сначала россияне красили "Шахеды" в черный цвет. Захватчики делали это баллончиками и на скорую руку.

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"Какого-то эффекта не принесло врагу. Тогда, конечно, двигатели. Скорость увеличилась. Где-то, возможно, почти вдвое", – сказал Братчук.

Можно ли сбивать улучшенные "Шахеды"

В российских пропагандистских СМИ сообщали, что захватчики якобы поставили в "Шахеды" реактивные двигатели. Мол, так они могут якобы увеличить скорость до 500 – 600 километров в час.

Однако такие модифицированные дроны-камикадзе все равно можно сбить. Ведь эффективность работы мобильных огневых групп улучшилась. Они обычно сбивают 40 – 50% ударных БПЛА.

В то же время время на поражение улучшенных дронов меньше. Также захватчики увеличивают мощность заряда.

В настоящее время уровень противостояния технологичен. Над этим трудятся и военные инженеры. Есть определенные наработки. Надеюсь, что враг это почувствует на поле боя. Относительно сбития – тактика тоже совершенствуется,

– подчеркнул спикер украинской добровольческой армии Юг.

Разведка врага

Оккупанты постоянно проводят активную воздушную разведку Южных регионов. Речь идет о Херсонщине и Николаевщине. Также россияне заинтересованы в Одесской области, ведь там расположена припортовая и портовая инфраструктура. А еще – есть экспортный морской коридор.

"Это то, что очень врага интересует", – отметил Сергей Братчук.

Недавно украинские защитники сбили вражеский Су-24М недалеко от острова Змеиный. По самолету ударили, когда российский бомбардировщик после разведки хотел ударить по Югу Одесской области.

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