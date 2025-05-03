Могли долететь за полярный круг: Мурманск якобы атаковали беспилотники
Россияне информируют, якобы сбивали неизвестные дроны над Мурманской областью. От Украины до Мурманска очень далеко – почти две тысячи километров. А точнее 1 926,79 километра.
24 Канал собрал детали.
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Что известно о возможной атаке на Мурманск 3 мая
Российское минобороны сообщило, якобы их противовоздушная оборона вечером 3 мая уничтожила два беспилотника – над Белгородской и Мурманской областями.
"Еще три дрона в субботу вечером также были ликвидированы над Мурманской областью", – цитируют минобороны агрессора российские СМИ.
Мурманск на берегу Баренцева моря – один из самых северных городов России. Это один из центров Баренцевого Евро-Арктического региона и один из крупнейших городов Арктики, самый северный из административных центров субъектов Российской Федерации.
Также Мурманск – один из крупнейших портов России и единственный в России порт за полярным кругом, который не замерзает.
Показываем Мурманск на карте России
Это не первая атака на Мурманск