Могли долететь за полярный круг: Мурманск якобы атаковали беспилотники

Россияне информируют, якобы сбивали неизвестные дроны над Мурманской областью. От Украины до Мурманска очень далеко – почти две тысячи километров. А точнее 1 926,79 километра.

24 Канал собрал детали.

Смотрите также Украина за сутки уничтожила два самолета, – Зеленский рассказал детали операций

Что известно о возможной атаке на Мурманск 3 мая

Российское минобороны сообщило, якобы их противовоздушная оборона вечером 3 мая уничтожила два беспилотника – над Белгородской и Мурманской областями.

"Еще три дрона в субботу вечером также были ликвидированы над Мурманской областью", – цитируют минобороны агрессора российские СМИ.

Мурманск на берегу Баренцева моря – один из самых северных городов России. Это один из центров Баренцевого Евро-Арктического региона и один из крупнейших городов Арктики, самый северный из административных центров субъектов Российской Федерации.

Также Мурманск – один из крупнейших портов России и единственный в России порт за полярным кругом, который не замерзает.

Показываем Мурманск на карте России

Это не первая атака на Мурманск