Из-под венца на фронт: правда ли, что ЗАГС передает данные о мужчинах в ТЦК, и чем это "грозит"
Источник:"РБК-Украина"
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные мужчины должны сообщать ТЦК об изменениях в своей личной жизни.
В частности, они должны предоставить данные военкоматам о своей женитьбе.
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ЗАГС на связи с ТЦК
Сейчас все желающие заключить брак мужчины во время его регистрации в ЗАГСах должны написать заявление и заполнить о себе соответствующую информацию, в частности, которая касается военной службы. После того, как брак зарегистрирован, ЗАГС действительно сообщает военкомат, в котором состоит на учете один из молодоженов, об изменении его семейного статуса.
Однако, это не означает, что мужчину после бракосочетания сразу мобилизуют. Это только техническая составляющая. Ведь согласно закону все призывники, резервисты и военнообязанные должны сообщать ТЦК об изменениях персональных данных в семидневный срок.
О каких именно данных идет речь:
- место жительства и место пребывания;
- сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях;
- сведения о семейном положении лица и членов его семьи;
- реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу;
- сведения о занятости (место работы); сведения об образовании и специальности;
- сведения о состоянии здоровья;
- сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу;
- сведения о наличии (отсутствии) судимости.
Новый закон о мобилизации: последние новости
- В конце января Кабмин представил обновленную версию законопроекта о мобилизации. 7 февраля Рада поддержала его в первом чтении. После к документу было предложено более 4000 поправок. Когда они будут рассмотрены, состоится второе чтение. В парламенте предполагают, что это может произойти уже в конце марта. Среди основных предложений законопроекта – уменьшение призывного возраста, отмена срочной службы, установление сроков демобилизации и тому подобное.
- Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия назвал пункты из законопроекта о мобилизации, которые не устраивают "Слуг". В частности, в законопроекте предлагается отменить ныне действующую норму, согласно которой право на отсрочку предоставляется военным, у которых есть жена (муж) из числа лиц с инвалидностью и/или один из родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы. Это действует, если указанные люди с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать. Нардеп заверил, что эту норму оставят такой, какой она есть.
- Кроме того, "Слуг" не устраивает дискриминация в отношении аспирантов. Так, новая версия законопроекта предлагает запретить мобилизацию аспирантов, которые учатся на бюджете. В то же время призыву подлежат те, кто учится на контракте.
- Также Арахамия против ареста счетов украинцев за рубежом или внутри страны по решению ТЦК.