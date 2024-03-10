Из-под венца на фронт: правда ли, что ЗАГС передает данные о мужчинах в ТЦК, и чем это "грозит"

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные мужчины должны сообщать ТЦК об изменениях в своей личной жизни.

В частности, они должны предоставить данные военкоматам о своей женитьбе.

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ЗАГС на связи с ТЦК

Сейчас все желающие заключить брак мужчины во время его регистрации в ЗАГСах должны написать заявление и заполнить о себе соответствующую информацию, в частности, которая касается военной службы. После того, как брак зарегистрирован, ЗАГС действительно сообщает военкомат, в котором состоит на учете один из молодоженов, об изменении его семейного статуса.

Однако, это не означает, что мужчину после бракосочетания сразу мобилизуют. Это только техническая составляющая. Ведь согласно закону все призывники, резервисты и военнообязанные должны сообщать ТЦК об изменениях персональных данных в семидневный срок.

О каких именно данных идет речь:

место жительства и место пребывания;

сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях;

сведения о семейном положении лица и членов его семьи;

реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

сведения о занятости (место работы); сведения об образовании и специальности;

сведения о состоянии здоровья;

сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу;

сведения о наличии (отсутствии) судимости.

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