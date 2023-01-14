На это уйдут годы, – Фейгин сказал, сможет ли Россия мобилизовать полмиллиона военных

По данным украинской разведки, в ближайшее время в России могут объявить мобилизацию, в рамках которой хотят призвать полмиллиона россиян. По всей вероятности, Кремль решится на такой шаг.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин. По его словам, руководство России вполне может объявить в ближайшее время новую волну мобилизации.

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Фейгин считает, что российская властная верхушка действительно может ставить перед собой амбициозные планы.

"Я верю в то, что они попытаются мобилизовать 500 тысяч человек. Однако проблема заключается в том, есть ли у России офицеры, снаряжение, вооружение? Есть ли база, где подготовить эти полмиллиона?" – сказал Фейгин.

У России нет ресурсов, чтобы готовить мобилизованных

Правозащитник напомнил, что российское командование едва справилось с 300 тысячами, которых мобилизовали весной 2022 года. А сейчас, по его словам, у страны-агрессора может просто не хватить ресурсов для обеспечения нового призыва.

"Например, те же офицеры. В России выпускают 16 тысяч офицеров в год. А для такого количества мобилизованных потребуется примерно 25 – 50 тысяч офицеров. Где они их возьмут?" – отметил Фейгин.

Российский правозащитник не исключает, что Россия может собрать людей, одеть их в военную форму и пытаться выдать это за усиление армии. Однако качество таких подразделений будет откровенно сомнительным.

"Даже если такой план (о мобилизации полмиллиона человек – 24 Канал) в России объявят, нет никаких шансов, что его смогут быстро выполнить. На это уйдут годы. Это ведь большая реформа. А чтобы увеличить армию до 2 миллионов, нужно лет 10", – подчеркнул Фейгин.

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"У России нет сил, чтобы захватить всю Украину"

Он добавил, что в этом прослеживается чисто российская черта – "нарисовать что-то" и думать, что все испугаются, какая у России страшная армия. По словам Фейгина, такая же ситуация и с российским военно-промышленным комплексом. Ведь россияне постоянно кичатся тем, что способны производить новейшие образцы вооружения.

А на самом деле все это – чистый обман. Конечно, у России еще есть советские и постсоветские запасы. Возможно, их хватит для того, чтобы продолжать терроризировать Украину. Но для того, чтобы захватить всю Украину, сил и возможностей у России нет,

– отметил правозащитник.

Фейгин добавил, что Украину поддерживают западные союзники. Следовательно, по его словам, Россия даже не способна нанести Украине какой-либо серьезный ущерб, после чего речь могла бы идти о капитуляции Киева и переговорах.

"Поэтому Россия продолжает идти на одно крупное военное преступление – убивает людей в Украине, а также уничтожает собственное население, не считая потерь", – сказал правозащитник.

Зачем России новое большое наступление на Украину

Он добавил, что полной бутафорией выглядит и план нового большого наступления России на Украину.

Если россияне анонсируют большое наступление, посмотрим, чем все закончится. Хотя, возможно, это их последняя возможность показать, что они хотя бы на что-то еще способны,

– отметил Фейгин.

Правозащитник отметил, что больше у России нет никаких побед, которыми она могла бы похвастаться.

"Тот же Соледар в Донецкой области – даже если россияне 10 раз его возьмут, это не показатель. Соледар – это не Киев", – сказал Фейгин.

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