Наступательные действия оккупантов возле Угледара бесперспективны, – полковник запаса

Руководитель объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский предположил, что оккупанты могут снова штурмовать Угледар. Но этот тезис основан на том, что враг увеличил применение авиации.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, подобные действия всегда происходят перед определенным наступлением.

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"Ведь авиация действительно в этом районе активизировалась россиянами. Угледар разбирают до панелей, примерно как и Бахмут. Поставленная задача – срыть", – подчеркнул он.

Свитан отметил, что в Угледаре украинская армия удерживает в основном также высотную часть города. Там укрепрайон.

И вот то же, что делают сейчас с Бахмутом, делают и с Угледаром. Уничтожают с помощью авиации. Пытаются. Наступать вряд ли они будут. Наступательный потенциал россиян иссяк,

– предполагает военный эксперт.

Наступление без перспектив

Кроме того, в этом районе это не имеет перспектив.

"Они могут провести контратаку такую желанную, предусмотреть наши наступательные действия. То есть здесь они будут ждать наше наступление", – рассказал лётчик-инструктор.

По его мнению, район Угледара, Угледарский плацдарм – является одним из перспективных плацдармов.

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"И направлений для выполнения уже стратегического наступления в сторону Мариуполя, Новоазовска или сразу на Восток, допустим, южнее Донецка", – сказал полковник ВСУ в запасе.

Роман Свитан отметил, что все будет зависеть от замысла Верховного Главнокомандующего.

"Поэтому пытаются остановить наше наступление. Но наступать самим у них уже нет сил", – подытожил он.

Какая ситуация в Угледаре