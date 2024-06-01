"Путешествие" бусом в ТЦК: какие могут быть основания, чтобы человека с улицы отвезли в военкомат

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. В ТЦК и СП объяснили, имеют ли военные основания, чтобы отвезти человека сразу с улицы в военкомат.

Начальник службы связей с общественностью Сумского областного ТЦК и СП Александр Бондаренко рассказал в эфире "Радио Свобода", что после 18 мая мобилизационные мероприятия продолжаются. В частности, военкомат отправляет мобилизованных в учебные центры, где они проходят общую базовую военную подготовку.

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В ТЦК и СП сказали, почему людей могут везти с улицы в военкомат

Александр Бондаренко ответил на вопрос, в каких случаях человека сразу забирают в ТЦК и СП после проверки документов. Он объяснил, что может быть основанием для того, чтобы человека сразу посадили в бусик и отвезли в военкомат, и какую роль в этом играет приложение Резерв +.

Начальник службы по связям с общественностью Сумского областного ТЦК и СП объяснил, что согласно новому закону, военнообязанный должен иметь с собой учетные документы.

Этот акцент, что ТЦК кого-то сажает в "бус" – не ТЦК сажает в "бус", а полиция, которая находится в составе группы оповещения... Она (полиция – 24 Канал) обязательно (должна быть – 24 Канал). Она предлагает гражданину выполнить законные требования... Если нет документе с собой, то, согласно действующему законодательству, это вообще правонарушение, то есть это сразу надо выписывать штраф...

– заявил Александр Бондаренко.

По его словам, военные с ТЦК и СП видят, что человек обновил данные через Резерв+. Однако, если это человек мобилизационного возраста и подлежит призыву, который давно не проходил Военно-врачебную комиссию (ВВК), то ему предлагают ее пройти.

"Если человек обновил данные через Резерв+, а сейчас он общается с представителями территориального центра комплектования (ТЦК и СП – 24 Канал) и мы понимаем, что этот человек давно уже не проходил ВВК, то есть обновил свои данные не полностью, то мы предлагаем ему явиться в ТЦК в кратчайшие сроки, пройти военно-врачебную комиссию и если у человека нет законных оснований на отсрочку, то согласно закону о мобилизации, мы направляем в учебный центр", – заверил спикер ТЦК.

Новый закон о мобилизации: коротко