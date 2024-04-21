В Сухопутных войсках ответили, позволит ли 61 миллиард от США начать контрнаступление

Палата представителей США 20 апреля приняла долгожданный пакет помощи для Украины. Наша страна получит более 60 миллиардов долларов.

В эфире 24 Канала председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко ответил, достаточно ли этих средств для того, чтобы планировать контрнаступление, или все же этой суммы хватит только, чтобы надежно держать оборону. К слову, премьер-министр Денис Шмыгаль подробно рассказал, куда будут направлены средства от Белого дома.

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"Это мне очень сложно сказать. Под что реально закладываются расходы знает только командование, а мы знаем только общие цифры", – сказал Тимочко.

"Чем меньше информации, тем лучше"

Общий объем боекомплекта или всей номенклатуры вооружения в публичном пространстве никто не будет знать. Только после того, как обещанное оружие системно будет поступать в Украину, на Ставке Верховного Главнокомандующего ВСУ будут принимать решение, или переходить в контрнаступление, или накапливать резервы, или усиливать фортификационные сооружения, или даже проводить мощные военные операции в тылу России, в частности по уничтожению дополнительного количества вражеских заводов или нефтеперерабатывающих станций.

Это будут готовить ответственные компетентные лица, а мы уже будем узнавать постфактум. И это правильно, ведь чем больше режим секретности по подготовке таких операций, тем лучше,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

По его словам, о подготовке Украины к контрнаступлению будет знать узкий круг людей, который собственно будет планировать и готовить наступательные операции. Конечно, если на каком-то из направлений интенсивность сил врага будет спадать, а тылов за ними не будет, то там ВСУ будут наносить масштабные удары и готовить прорыв линии фронта.

Кроме этого, Европейский Союз предоставляет дополнительные средства – около 50 миллиардов. Также ряд стран, в частности Северная Корея, Япония, Нидерланды и т.д., взяли на себя обязательства помогать Вооруженным Силам Украины средствами.

"Это тоже дополнительные средства, которые будут использоваться, или на обеспечение подготовки инфраструктуры, или личного состава, или даже на дополнительные закупки вооружения", – добавил Тимочко.

Новое контрнаступление ВСУ