Могут начаться даже завтра: Зеленский назвал условия Украины для переговоров с Россией

Украина может начать переговоры с Россией "хоть завтра" при условии, если Москва будет уважать территориальную целостность.

Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции во время Саммита мира в Швейцарии, передает 24 Канал.

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Будут ли переговоры с Россией

Президент сказал, что накануне вторжения в 2022 году Россия блокировала любые инициативы по переговорам.

Было около 200 встреч, минских встреч, где не было решено ни одного вопроса. Все блокировки были со стороны России,

– рассказал глава государства.

Еще тогда стало ясно, что России просто невыгодно заканчивать войну на Востоке. По словам президента, доказательством стало полномасштабное вторжение.

Зеленский объяснил, что именно поэтому был избран правильный процесс – Саммит мира, на котором будет разрабатываться детальный план. Впоследствии эти наработки передадут представителям России.

Важно, что именно Украина хочет окончания этой войны.

Что касается переговоров, то Россия хоть завтра может начать с нами переговоры, не дожидаясь ничего, если выйдут с наших территорий. Это является уважением к уставу ООН,

– заявил президент.

Переговоры Украины и России: последние новости

В преддверии Саммита мира российский президент Владимир Путин предложил Украине мирные переговоры, однако на своих условиях. В частности, он уже традиционно требовал, чтобы Украина вывела войска из "новых регионов России".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Саммит мира – это не то мероприятие, к которым привыкла Россия – где все "говорят в одну дудку". То есть каждая страна может выразить свое видение окончания войны. Именно из-за откровенного диалога Украина хочет найти правильное решение.

Владимир Зеленский сообщил, что есть желающие принять второй Саммит мира. Он подчеркнул, что это будет через месяцы, а не годы. В Офисе Президента также заявляли, что не исключаются "определенные форматы" участия России.