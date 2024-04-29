Военный эксперт назвал 3 сценария развития событий на фронте в 2024 году

Западные аналитики говорят, что новая военная помощь поможет ВСУ вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное наступление украинских военных маловероятно. К тому же, по прогнозам экспертов, развить свое мощное наступление Украина сможет в 2026 – 2027 году.

Как будут развиваться события в 2024 году и что нужно сделать ВСУ прежде чем начать контрнаступление, рассказал 24 Каналу военный эксперт, руководитель Центр военно-правовых исследований Александр Мусиенко. В то же время аналитики ISW сообщают, что уже в конце 2024 или в начале 2025 года украинские военные смогут начать ограниченные контрнаступательные операции.

Обратите внимание При каких условиях контрнаступление ВСУ на Юге возможно в этом году

"Я не берусь прогнозировать на 2025 год, не то, что на 2026. Сейчас трудно спрогнозировать. Я лишь говорю об определенных сценариях на 2024 год, даже не о точных прогнозах", – сказал Мусиенко.

Как могут развиваться события на фронте

По мнению эксперта, 2024 год имеет три сценария развития событий, в частности, в пользу Украины:

с помощью поддержки, которую предоставляют США, Великобритания и другие члены-участники "Рамштайна", остановить врага, стабилизировать фронт, сбить темпы его продвижения и нанести максимальный ущерб;

активная оборона, которая даст возможность украинским Силам обороны осуществлять определенные тактические локальные действия с целью возвращения утраченных позиций и вытеснения врага;

большее наступление, при условии, что создадутся для этого определенные факторы и объективные факторы. Например, на левобережье Херсонщины.

Мусиенко отметил, что британский пакет помощи как раз о том, чтобы действовать больше на Юге. В частности, там есть катера, лодки, ракеты Storm Shadow, которые применяются по Югу, дроны. Также легкие бронированные машины, которые способны действовать по песчаным грунтам, которые присущи и левобережью Херсонщины.

"Как только будут большие объемы помощи, я не вижу развития наступления России вглубь украинской территории. Пока мы еще этого не почувствовали, тактические отступления украинских войск будут оправданы, понятны и абсолютно возможны. Далее ситуация может улучшиться в нашу пользу. Не так чтобы прямо стратегически, но локально и тактически так точно", – добавил военный эксперт.

Перспектива контрнаступления Украины