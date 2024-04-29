Военный эксперт назвал 3 сценария развития событий на фронте в 2024 году
Западные аналитики говорят, что новая военная помощь поможет ВСУ вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное наступление украинских военных маловероятно. К тому же, по прогнозам экспертов, развить свое мощное наступление Украина сможет в 2026 – 2027 году.
Как будут развиваться события в 2024 году и что нужно сделать ВСУ прежде чем начать контрнаступление, рассказал 24 Каналу военный эксперт, руководитель Центр военно-правовых исследований Александр Мусиенко. В то же время аналитики ISW сообщают, что уже в конце 2024 или в начале 2025 года украинские военные смогут начать ограниченные контрнаступательные операции.
Обратите внимание При каких условиях контрнаступление ВСУ на Юге возможно в этом году
"Я не берусь прогнозировать на 2025 год, не то, что на 2026. Сейчас трудно спрогнозировать. Я лишь говорю об определенных сценариях на 2024 год, даже не о точных прогнозах", – сказал Мусиенко.
Как могут развиваться события на фронте
По мнению эксперта, 2024 год имеет три сценария развития событий, в частности, в пользу Украины:
- с помощью поддержки, которую предоставляют США, Великобритания и другие члены-участники "Рамштайна", остановить врага, стабилизировать фронт, сбить темпы его продвижения и нанести максимальный ущерб;
- активная оборона, которая даст возможность украинским Силам обороны осуществлять определенные тактические локальные действия с целью возвращения утраченных позиций и вытеснения врага;
- большее наступление, при условии, что создадутся для этого определенные факторы и объективные факторы. Например, на левобережье Херсонщины.
Мусиенко отметил, что британский пакет помощи как раз о том, чтобы действовать больше на Юге. В частности, там есть катера, лодки, ракеты Storm Shadow, которые применяются по Югу, дроны. Также легкие бронированные машины, которые способны действовать по песчаным грунтам, которые присущи и левобережью Херсонщины.
"Как только будут большие объемы помощи, я не вижу развития наступления России вглубь украинской территории. Пока мы еще этого не почувствовали, тактические отступления украинских войск будут оправданы, понятны и абсолютно возможны. Далее ситуация может улучшиться в нашу пользу. Не так чтобы прямо стратегически, но локально и тактически так точно", – добавил военный эксперт.
Перспектива контрнаступления Украины
- США выделили Украине помощь. Однако пока неизвестно, позволит ли поддержка от Вашингтона начать Украине контрнаступление.
- Несмотря на это, Владимир Зеленский сказал, что новое контрнаступление Сил обороны Украины будет более успешным. К сожалению, прошлогоднее контрнаступление было не столь успешным, как планировалось, ведь Украина была "саботирована изнутри". Россияне знали, где Силы обороны собирались атаковать.
- Также Великобритания анонсировала выделение Украине крупнейшего пакета военной помощи на 500 миллионов фунтов стерлингов. Не исключено, что в пакет помощи вошли лодки, катера, легкие бронированные машины, ракеты Storm Shadow – намек для ВСУ использовать эту помощь для наступления на Юг.