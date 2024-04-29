Як розвиватимуться події у 2024 році та що потрібно зробити ЗСУ перш ніж розпочати контрнаступ, розповів 24 Каналу військовий експерт, керівник Центр військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Водночас аналітики ISW повідомляють, що вже наприкінці 2024 або на початку 2025 року українські військові зможуть розпочати обмежені контрнаступальні операції.

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"Я не берусь прогнозувати на 2025 рік, не те, що на 2026. Зараз важко спрогнозувати. Я лише говорю про певні сценарії на 2024 рік, навіть не про точні прогнози", – мовив Мусієнко.

Як можуть розвиватися події на фронті

На думку експерта, 2024 рік має три сценарії розвитку подій, зокрема користь України:

за допомогою підтримки, яку надають США, Британія та інші члени-учасники "Рамштайну", зупинити ворога, стабілізувати фронт, збити темпи його просування і завдати максимальних збитків;

активна оборона, яка дасть можливість українським Силам оборони здійснювати певні тактичні локальні дії з метою повернення втрачених позицій та витіснення ворога;

більший наступ, за умови, що створяться для цього певні фактори й об'єктивні чинники. Наприклад, на лівобережжі Херсонщини.

Мусієнко зазначив, що британський пакет допомоги якраз про те, щоби діяти більше на Півдні. Зокрема, там є катери, човни, ракети Storm Shadow, які застосовуються по Півдню, дрони. Також легкі броньовані машини, які здатні діяти по піщаних ґрунтах, які притаманні й лівобережжю Херсонщини.

"Як тільки будуть більші обсяги допомоги, я не бачу розвитку наступу Росії вглиб української території. Поки ми ще цього не відчули, тактичні відступи українських військ будуть виправдані, зрозумілі й абсолютно можливі. Далі ситуація може покращитися на нашу користь. Не так, щоб прямо стратегічно, але локально і тактично так точно", – додав військовий експерт.

Перспектива контрнаступу України