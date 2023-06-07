Мобилизация продолжается: могут ли уволить с работы из-за отсутствия военного билета

В Украине продолжается проведение общей мобилизации. Многих интересует, могут ли уволить с работы из-за отсутствия военного билета.

Отметим, что персональный военный учет предполагает учет сведений о лицах по месту их работы и возлагается на руководителей предприятий. Адвокат Андрей Межирицкий подробнее рассказал, что делать, если у работника просят военный билет и могут ли уволить из-за его отсутствия.

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Могут ли уволить из-за отсутствия военного билета

По словам адвоката, работодатели должны вести первичный военный учет работников и предоставлять соответствующие сведения военкомату. Однако отсутствие военного билета никак не влияет на реализацию конституционного права на труд.

Так, никакой нормой Кодекса законов о труде Украины не предусмотрена ответственность работника за непредоставление военного билета. К тому же это не повод для увольнения.

Требовать военный билет могут только при заключении трудового договора. Если он уже заключен, то в случае непредоставления таких документов уволить работника с работы нельзя.

Межирицкий рекомендовал самостоятельно явиться в военкомат для уточнения учетных данных. С собой нужно взять документы, подтверждающие право на отсрочку – справку с места работы с указанием должности и ставки, копии документов о наличии инвалидности у родных, копии их паспортов и копии документов, удостоверяющих родственные связи.

Законно ли повсюду требовать военный билет

Недавно адвокат рассказал, что в современных условиях у мужчин от 18 до 60 лет военный билет могут потребовать при поступлении в вуз, трудоустройстве и даже – при регистрации брака. Однако военнообязанный сам решает, предоставлять ли такую информацию.

Поэтому обязательное требование о предоставлении информации по военному учету во многих случаях противоречит Конституции Украины и ее базовым принципам. На практике все зависит от формы собственности и меры вовлечения в систему.

Адвокат подчеркнул, что частные учреждения пытаются защитить своих работников и студентов, одновременно как государственные учреждения – строго выполняют все указания и инструкции.