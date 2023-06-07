Зауважимо, що персональний військовий облік передбачає облік відомостей щодо осіб за місцем їх роботи та покладається на керівників підприємств. Адвокат Андрій Межирицький детальніше розповів, що робити, якщо у працівника просять військовий квиток та чи можуть звільнити через його відсутність.

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Чи можуть звільнити через відсутність військового квитка

За словами адвоката, роботодавці мають вести первинний військовий облік працівників та надавати відповідні відомості до військкомату. Однак відсутність військового квитка ніяк не впливає на реалізацію конституційного права на працю.

Так, жодною нормою Кодексу законів про працю України, не передбачена відповідальність працівника за ненадання військового квитка. До того ж це не є підставою для звільнення.

Вимагати військовий квиток можуть лише під час укладання трудового договору. Якщо він вже укладений, то у випадку ненадання таких документів звільнити працівника з роботи не можна.

Межирицький рекомендував самостійно з'явитись до військкомату для уточнення облікових даних. З собою треба взяти документи, що підтверджують право на відстрочку - довідку з місця роботи із вказанням посади та ставки, копії документів про наявність інвалідності у рідних, копії їх паспортів та копії документів, що посвідчують родинні зв'язки.

Чи законно всюди вимагати військовий квиток

Нещодавно адвокат розповів, що у сучасних умовах у чоловіків від 18 до 60 років військовий квиток можуть вимагати при вступі до ВНЗ, працевлаштуванні та навіть – при реєстрації шлюбу. Однак військовозобов'язаний сам вирішує, чи надавати таку інформацію.

Тому обов'язкова вимога про надання інформації щодо військового обліку у багатьох випадках суперечить Конституції України та її базовим принципам. На практиці все залежить від форми власності та міри залучення до системи.

Адвокат наголосив, що приватні установи намагаються захистити своїх працівників та студентів, водночас як державні установи, – суворо виконують усі вказівки та інструкції.