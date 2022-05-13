Мои ребята знают цену артиллерии, – Залужный поблагодарил американцев за гаубицы М777

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный показал, как работают гаубицы калибра 155 миллиметров типа М777. Администрация президента США предоставила их украинским военным.

Об этом он написал в фейсбуке, поблагодарив наших артиллеристов и американцев, которые присоединились к помощи Украины.

К теме Залужный и еще 4 военных стали кавалерами "Креста боевых заслуг": это отличие давала УПА

Высокоточное и очень эффективное оружие В своем посту главнокомандующий обратил внимание, что гаубицы М777, переданные американцами, уже выполняют свою работу и заметил, что это эффективное оружие.

Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие,

– написал он.

Как работают американские гаубицы / Фото фейсбук Валерия Залужного

Гаубица калибра 155 миллиметров: справка

Британская полевая прицепная M777 имеет цифровую систему управления огнем, которая аналогична системам управления огнем в самоходных артиллерийских установках. Максимальная дальнобойность обычными снарядами достигает 24,7 километра. Более того – гаубица может вести огонь высокоточными снарядами M982 Excalibur с максимальной дальностью до 40 километров.

Интересно Мы победили нацизм – победим и рашизм, – Залужный

Оружие от США: коротко

Генштаб ВСУ неоднократно отмечал, что США – мощный союзник Украины в борьбе с российскими оккупантами. Сейчас американские власти оказывают нам всю возможную поддержку и обеспечивают наших воинов необходимым оружием.

2 мая морские пехотинцы и Военно-воздушные силы Соединенных Штатов погрузили гаубицы M777 калибра 155 миллиметров для Украины на Boeing C-17 Globemaster III.

7 мая на базе Воздушных сил "Тревис" в Калифорнии состоялась загрузка боеприпасов для гаубиц калибра 155 миллиметров, прибывших в Украину.

По словам Арестовича, из 90 гаубиц, которые нам хотели предоставить американцы, 89 уже в Украине.

Министерство обороны США подписало контракт на изготовление беспилотников-камикадзе Switchblade, которые сразу передадут Украине. На приобретение этого оружия было выделено более 17 миллионов долларов.

9 мая президент США Джозеф Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Глава Офиса Президента Андрей Ермак в деталях объяснил, что именно предполагает принятие этого закона.

13 мая стало известно, что морские пехотинцы Морских Экспедиционных Сил Корпуса морской пехоты США готовят поддоны с нелетальным оборудованием, необходимым для обороны Украины на фронте.

Алексей Резников отметил, что в вооружении Украины произошло тектоническое смещение – американские гаубицы М777 калибра 155 миллиметров уже работают на фронте, а еще три месяца назад, по его словам, это считалось невозможным.

К теме – стало известно, что США поставляют Украине: детали в видео