Мои ребята знают цену артиллерии, – Залужный поблагодарил американцев за гаубицы М777
Источник:Главнокомандующий ВС Украины
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный показал, как работают гаубицы калибра 155 миллиметров типа М777. Администрация президента США предоставила их украинским военным.
Об этом он написал в фейсбуке, поблагодарив наших артиллеристов и американцев, которые присоединились к помощи Украины.
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Высокоточное и очень эффективное оружие
Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие,
– написал он.
Как работают американские гаубицы / Фото фейсбук Валерия Залужного
Гаубица калибра 155 миллиметров: справка
Британская полевая прицепная M777 имеет цифровую систему управления огнем, которая аналогична системам управления огнем в самоходных артиллерийских установках. Максимальная дальнобойность обычными снарядами достигает 24,7 километра. Более того – гаубица может вести огонь высокоточными снарядами M982 Excalibur с максимальной дальностью до 40 километров.
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Оружие от США: коротко
Генштаб ВСУ неоднократно отмечал, что США – мощный союзник Украины в борьбе с российскими оккупантами. Сейчас американские власти оказывают нам всю возможную поддержку и обеспечивают наших воинов необходимым оружием.
- 2 мая морские пехотинцы и Военно-воздушные силы Соединенных Штатов погрузили гаубицы M777 калибра 155 миллиметров для Украины на Boeing C-17 Globemaster III.
- 7 мая на базе Воздушных сил "Тревис" в Калифорнии состоялась загрузка боеприпасов для гаубиц калибра 155 миллиметров, прибывших в Украину.
- По словам Арестовича, из 90 гаубиц, которые нам хотели предоставить американцы, 89 уже в Украине.
- Министерство обороны США подписало контракт на изготовление беспилотников-камикадзе Switchblade, которые сразу передадут Украине. На приобретение этого оружия было выделено более 17 миллионов долларов.
- 9 мая президент США Джозеф Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Глава Офиса Президента Андрей Ермак в деталях объяснил, что именно предполагает принятие этого закона.
- 13 мая стало известно, что морские пехотинцы Морских Экспедиционных Сил Корпуса морской пехоты США готовят поддоны с нелетальным оборудованием, необходимым для обороны Украины на фронте.
- Алексей Резников отметил, что в вооружении Украины произошло тектоническое смещение – американские гаубицы М777 калибра 155 миллиметров уже работают на фронте, а еще три месяца назад, по его словам, это считалось невозможным.
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