Мокрый снег и гололед скуют дороги: в каких регионах Украины прогнозируют непогоду

В западных областях Украины 14 декабря прогнозируют ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о мокром снеге, местами будет налипание мокрого снега, гололед.

Сухо будет только на Востоке

На остальной территории Украины будет дождь. На севере – с мокрым снегом.

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Только в восточных областях не прогнозируют ни снег, ни дождь.

Ветер будет юго-восточный скоростью 7 – 12 метров в секунду. В юго-восточной части местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до +5 градусов, а в южных областях – +5 – +10 градусов.

Непогода в Украине: последние новости

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