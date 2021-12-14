Мокрый снег и гололед скуют дороги: в каких регионах Украины прогнозируют непогоду
14 декабря 2021 , 09:38Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В западных областях Украины 14 декабря прогнозируют ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о мокром снеге, местами будет налипание мокрого снега, гололед.
Сухо будет только на Востоке
На остальной территории Украины будет дождь. На севере – с мокрым снегом.
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Только в восточных областях не прогнозируют ни снег, ни дождь.
Ветер будет юго-восточный скоростью 7 – 12 метров в секунду. В юго-восточной части местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до +5 градусов, а в южных областях – +5 – +10 градусов.
Непогода в Украине: последние новости
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- 12 декабря на Прикарпатье из-за сильного снегопада и гололеда в области ограничили движение на дорогах.
- В тот же день Киев объял густой туман. Видимость на дорогах составляла 200 – 500 метров.
- 10 декабря в Одесской области порывы ветра составляли от 15 до 20 метров в секунду.
- 9 декабря непогода в Украине обесточила 148 населенных пунктов. Больше всего людей остались без света в Киевской области.
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