Российская ракета упала в Молдове: военный предлагает соседям решение проблемы
Во время массированного ракетного удара по Украине российская ракета упала на территории Молдовы. Запад должен уже сейчас соответственно на это реагировать и предпринимать ряд важных шагов.
Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, начать соответствующие меры нужно уже сейчас, а не ждать победы Украины.
Обратите внимание Путин на фронте решил подождать зимы: увеличит ли Запад поставки оружия в это время
Что должен делать Запад совместно с Украиной
Романенко отметил, что Украина сейчас защищает Восток цивилизованных стран, в этом случае Молдову, но, если подняться на Север – там и страны НАТО.
Поэтому мы предлагаем руководствам государств НАТО и не только формировать противоракетную, противовоздушную оборону уже сейчас – от Норвегии и на Юг до Болгарии или Турции,
– заявил военный эксперт.
По его словам, для этого нужно помогать Украине, предоставляя соответствующее оружие, формировать систему получения результатов воздушной разведки и управления средствами, а также снабжать нас противоракетным оружием.
И делать это, подчеркнул Романенко, нужно не тогда, когда Украина победит, а уже сейчас, чтобы все это реально проверять и строить на будущее.
Романенко прокомментировал падение российской ракеты в Молдове и озвучил возможное решение этой проблемы: смотрите видео
Массированная атака Украины 31 октября: что известно
- Утром 31 октября российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Под вражеской атакой оказался ряд регионов нашей страны.
- Противник бил по Украине ракетами из самолетов стратегической авиации Ту-95 и Ту-160. Украинские подразделения ПВО сбили большинство ракет, которыми враг наносил удары по Украине.
- В общей сложности российская армия атаковала ракетами десять регионов Украины. Из-за вражеских ударов повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.
- В результате ракетных обстрелов в Киеве частично исчез свет. Местами нет водоснабжения, а местные жители сообщили о перебоях с мобильной связью.
- Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в разных регионах Украины вводятся экстренные отключения электроэнергии.