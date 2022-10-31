Российская ракета упала в Молдове: военный предлагает соседям решение проблемы

Во время массированного ракетного удара по Украине российская ракета упала на территории Молдовы. Запад должен уже сейчас соответственно на это реагировать и предпринимать ряд важных шагов.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, начать соответствующие меры нужно уже сейчас, а не ждать победы Украины.

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Что должен делать Запад совместно с Украиной

Романенко отметил, что Украина сейчас защищает Восток цивилизованных стран, в этом случае Молдову, но, если подняться на Север – там и страны НАТО.

Поэтому мы предлагаем руководствам государств НАТО и не только формировать противоракетную, противовоздушную оборону уже сейчас – от Норвегии и на Юг до Болгарии или Турции,

– заявил военный эксперт.

По его словам, для этого нужно помогать Украине, предоставляя соответствующее оружие, формировать систему получения результатов воздушной разведки и управления средствами, а также снабжать нас противоракетным оружием.

И делать это, подчеркнул Романенко, нужно не тогда, когда Украина победит, а уже сейчас, чтобы все это реально проверять и строить на будущее.

Романенко прокомментировал падение российской ракеты в Молдове и озвучил возможное решение этой проблемы: смотрите видео

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