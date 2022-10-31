Про це 24 каналу сказав військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, почати здійснювати відповідні заходи треба вже зараз, а не чекати перемоги України.

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Романенко зазначив, що Україна наразі захищає Схід цивілізованих країн, у цьому випадку Молдову, але, якщо піднятися на Північ – то там і країни НАТО.

Тому ми пропонуємо керівництвам держав НАТО, і не тільки, формувати протиракетну, протиповітряну оборону вже зараз – від Норвегії й на Південь до Болгарії чи Туреччини,

– заявив військовий експерт.

За його словами, для цього треба допомагати Україні, надаючи відповідну зброю, формувати систему отримання результатів повітряної розвідки та управління засобами, а також постачати нам протиракетну зброю.

І робити це, наголосив Романенко, потрібно не тоді, коли Україна переможе, а вже зараз для того, щоб усе це реально перевіряти та будувати на майбутнє.

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