Про це 24 каналу сказав військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, почати здійснювати відповідні заходи треба вже зараз, а не чекати перемоги України.
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Що має робити Захід спільно з Україною
Романенко зазначив, що Україна наразі захищає Схід цивілізованих країн, у цьому випадку Молдову, але, якщо піднятися на Північ – то там і країни НАТО.
Тому ми пропонуємо керівництвам держав НАТО, і не тільки, формувати протиракетну, протиповітряну оборону вже зараз – від Норвегії й на Південь до Болгарії чи Туреччини,
– заявив військовий експерт.
За його словами, для цього треба допомагати Україні, надаючи відповідну зброю, формувати систему отримання результатів повітряної розвідки та управління засобами, а також постачати нам протиракетну зброю.
І робити це, наголосив Романенко, потрібно не тоді, коли Україна переможе, а вже зараз для того, щоб усе це реально перевіряти та будувати на майбутнє.
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Масована атака України 31 жовтня: що відомо
- Вранці 31 жовтня російські окупанти вкотре завдали масованого удару по Україні. Під ворожою атакою опинилася низка регіонів нашої країни.
- Противник бив по Україні ракетами з літаків стратегічної авіації Ту-95 і Ту-160. Українські підрозділи ППО збили більшість ракет, якими ворог завдавав ударів по Україні.
- Загалом російська армія атакувала ракетами десять регіонів України. Через ворожі удари пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні.
- Унаслідок ракетного обстрілу в Києві частково зникло світло. Місцями немає водопостачання, а місцеві мешканці повідомили й про перебої з мобільним зв'язком.
- Через масовані обстріли критичної інфраструктури у різних регіонах України вводять екстрені відключення електроенергії.