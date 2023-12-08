Напился и голым выпрыгнул из окна: в Лавре и полиции прокомментировали ситуацию с монахом

В сети активно распространяется информация об инциденте на территории Киево-Печерской лавры. Журналистка обнародовала подробности, будто монах Украинской православной церкви (Московского патриархата) выпрыгнул со второго этажа здания.

Публикация журналистки Ирины Федорив в соцсети удалена. Как отметила журналистка, причиной стали жалобы.

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Что случилось с монахом

По словам журналистки, накануне монах Владимир (Рыбаков Р.) УПЦ МП всю ночь пьянствовал и пытался попасть в комнаты других насельников Лавры. Священнослужитель МП остался жив.

По уточненным данным, указанный насельник Киево-Печерской лавры страдает периодическими нервно-психическими расстройствами, связанными с чрезмерным употреблением алкоголя. Бригада скорой медицинской помощи вызывалась не из-за травм, а из-за состояния и вида указанного монаха,

– говорится в сообщении.

Федорив также утверждает, что руководство монастыря скрывает реальные обстоятельства и предоставило указания монаху не разглашать их перед медицинскими работниками и сотрудниками полиции.

Правоохранители рассказали об этой ситуации в комментарииПо их словам, сейчас зарегистрирована только госпитализация мужчины в больницу. В правоохранительные органы официального обращения не было.

По данным журналистки, на месте работала следственно-оперативная группа, предварительно квалифицировавшая инцидент как "покушение на самоубийство".

Как отреагировали на инцидент в Киево-Печерской лавре

Адвокат митрополита УПЦ МП Павла Никита Чекман опубликовал информацию, что этот монах живет и служит в монастыре еще с 1991 года. Впрочем, по предварительной информации, у него диагностированы психические расстройства и поставлен соответствующий диагноз.

Информации о родственниках и местах жительства, кроме мужского монастыря УПЦ МП в Лавре, пока нет.

Адвокат также заявил, что в результате падения отца Владимира со 2-го этажа у него диагностированы переломы верхних и нижних конечностей, а также повреждение позвоночника.

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