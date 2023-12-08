Напился и голым выпрыгнул из окна: в Лавре и полиции прокомментировали ситуацию с монахом
Источник:Ирина Федорив
В сети активно распространяется информация об инциденте на территории Киево-Печерской лавры. Журналистка обнародовала подробности, будто монах Украинской православной церкви (Московского патриархата) выпрыгнул со второго этажа здания.
Публикация журналистки Ирины Федорив в соцсети удалена. Как отметила журналистка, причиной стали жалобы.
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Что случилось с монахом
По словам журналистки, накануне монах Владимир (Рыбаков Р.) УПЦ МП всю ночь пьянствовал и пытался попасть в комнаты других насельников Лавры. Священнослужитель МП остался жив.
По уточненным данным, указанный насельник Киево-Печерской лавры страдает периодическими нервно-психическими расстройствами, связанными с чрезмерным употреблением алкоголя. Бригада скорой медицинской помощи вызывалась не из-за травм, а из-за состояния и вида указанного монаха,
– говорится в сообщении.
Федорив также утверждает, что руководство монастыря скрывает реальные обстоятельства и предоставило указания монаху не разглашать их перед медицинскими работниками и сотрудниками полиции.Правоохранители рассказали об этой ситуации в комментарии 24 Канала. По их словам, сейчас зарегистрирована только госпитализация мужчины в больницу. В правоохранительные органы официального обращения не было.
По данным журналистки, на месте работала следственно-оперативная группа, предварительно квалифицировавшая инцидент как "покушение на самоубийство".
Как отреагировали на инцидент в Киево-Печерской лавре
Адвокат митрополита УПЦ МП Павла Никита Чекман опубликовал информацию, что этот монах живет и служит в монастыре еще с 1991 года. Впрочем, по предварительной информации, у него диагностированы психические расстройства и поставлен соответствующий диагноз.
Информации о родственниках и местах жительства, кроме мужского монастыря УПЦ МП в Лавре, пока нет.
Адвокат также заявил, что в результате падения отца Владимира со 2-го этажа у него диагностированы переломы верхних и нижних конечностей, а также повреждение позвоночника.
Последние новости о Московском патриархате в Украине
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