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Монатик похвастался яркими фото с отдыха в Америке

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Монатик отправился в мировое турне
Монатик отправился в мировое турне / Фото из открытых источников

Украинский популярный певец Монатик, который был звездным тренером на проекте "Голос страны", путешествует по Канаде и США в рамках мирового турне.

Однако, кроме работы, артист весело проводит свободное время. Соответствующие фото Монатик публикует на странице в Instagram.

Согласно фотографиями, один из выходных певец провел в Universal Park, штат Флорида, где побывал на студии американского проекта "Голос". Кроме этого, Монатик посетил парк аттракционов и сфотографировался на фоне ведущего его любимого шоу Джимми Фэллона.

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"Впечатление – наше вдохновение. Ехать пришлось долго. Утром и ночью по незнакомой местности. Я оказался в Спрингфилде, потом на шоу Джимми Фэллона, дальше переживал за Человека-Паука, Кинг-Конга, Гарри, Бамблби. Превратился в Миньона. Нырял, летал, падал, стрелял, кричал, плакал, смеялся, колдовал, боялся, восхищался, заблудился, нашелся, смеялся, смеялся, ворчал, смеялся, бежал, спасал и смотрел на счастливые лица", – рассказал певец о путешествии.

Также Монатик прогулялся на побережью океана и романтично намочил ноги в воде, вглядываясь в поток волн.

Как известно, украинский певец уже дал три концерта в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто. Поэтому впереди у Монатика встреча с фанатами Майами, Лос-Анджелесе, Чикаго и Сан-Франциско.

Впечатления - наше вдохновение... Ехать пришлось долго… Утром и ночью по незнакомой местности . Вдруг!!! Я оказался в Спрингфилде, потом на шоу Джимми Феллона, дальше переживал за Человека-Паука , Кинг Конга , Гарри , Бамблби. Превратился в Миньйона ( по-моему , я ещё не приобрёл прежний вид). Нырял, летал, падал, стрелял, кричал, плакал, смеялся, колдовал, боялся, восторгался, заблудился, нашёлся, смеялся, смеялся, ворчал, смеялся, удирал, спасал … и смотрел на счастливейшие лица… это все и многое другое произошло со мной за шесть часов... шесть!!! Кажется , неделя прошла… столько событий… Нужно ли посетить Юниверсал Парк в Орландо? НЕОБХОДИМО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #самыйЛучшийТрип #Orlando #UniversalPark #MONATIKUSAtour2018

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Теги: LifeStyle Новости США Музыка Монатик
Источник: 24 Канал
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Новости за 7 марта
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