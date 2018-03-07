Монатик похвастался яркими фото с отдыха в Америке

Украинский популярный певец Монатик, который был звездным тренером на проекте "Голос страны", путешествует по Канаде и США в рамках мирового турне.

Однако, кроме работы, артист весело проводит свободное время. Соответствующие фото Монатик публикует на странице в Instagram.

Согласно фотографиями, один из выходных певец провел в Universal Park, штат Флорида, где побывал на студии американского проекта "Голос". Кроме этого, Монатик посетил парк аттракционов и сфотографировался на фоне ведущего его любимого шоу Джимми Фэллона.

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"Впечатление – наше вдохновение. Ехать пришлось долго. Утром и ночью по незнакомой местности. Я оказался в Спрингфилде, потом на шоу Джимми Фэллона, дальше переживал за Человека-Паука, Кинг-Конга, Гарри, Бамблби. Превратился в Миньона. Нырял, летал, падал, стрелял, кричал, плакал, смеялся, колдовал, боялся, восхищался, заблудился, нашелся, смеялся, смеялся, ворчал, смеялся, бежал, спасал и смотрел на счастливые лица", – рассказал певец о путешествии.

Также Монатик прогулялся на побережью океана и романтично намочил ноги в воде, вглядываясь в поток волн.

Как известно, украинский певец уже дал три концерта в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто. Поэтому впереди у Монатика встреча с фанатами Майами, Лос-Анджелесе, Чикаго и Сан-Франциско.

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 5 Бер 2018 р. о 9:23 PST

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 6 Бер 2018 р. о 6:02 PST

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 6 Бер 2018 р. о 10:43 PST

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 6 Бер 2018 р. о 10:49 PST

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 6 Бер 2018 р. о 10:47 PST

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 6 Бер 2018 р. о 6:02 PST