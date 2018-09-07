Монатик поразил архивными кадрами с начала своей карьеры
Украинский певец Монатик ошеломил сеть архивными кадрами с начала своей сольной карьеры и мотивационным стихом. Так артист анонсировал новый концерт "Love It Ритм".
Монатик – не только успешный вокалист, но и автор песен. Недавно артист поразил поклонников стихотворными лентами для жены Ирины. Теперь Монатик в очередной раз похвастался лирикой.
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Певец создал видео к новому грандиозному концерту, который состоится на НСК "Олимпийский" 1 июня 2019 года. Для рекламы выступления артист записал мотивационный ролик, в который вошли архивные кадры с начала сольной карьеры и трогательный стих о том, как Монатик все же покорил шоу-бизнес. Кроме этого, в стихотворении звучат слова, адресованные поклонникам – певец призвал всех реализовывать свои мечты.
"Вот как так в жизни происходит? Объясните?
Пестрили разговорами, пугали аналитикой, прогнозами.
И слишком. Слишком часто перед нами закрывали двери.
Так что теперь не страшно не добраться до мечты.
Куда страшнее не попытаться это сделать", – говорится в стихотворении.
Смотрите промо-ролик к концерту Монатика "Love It Ритм" (видео):
К слову, билеты на концерт Монатика "Love It Ритм" уже поступили в продажу. Цены на билеты стартуют от 499 грн. Самые дорогие билеты поклонники певца смогут купить за 2 499 грн.