Мониторинговые каналы сообщили о взлете Ту-95МС из Энгельса

Мониторинговые телеграм-каналы сообщили о взлете стратегических бомбардировщиков с аэродрома "Энгельс". По предварительной информации, взлетели 4 борта Ту-95МС.

В то же время Воздушные силы пока не подтверждали взлет бомбардировщиков. Сейчас цель вылета Ту-95МС неизвестна, однако в случае угрозы – будет объявлена воздушная тревога, передает 24 Канал.

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В России взлетели бомбардировщики Ту-95МС

Мониторинговые телеграм-каналы около 08:05 начали сообщать, что в России взлетели стратегические бомбардировщики. Речь идет о 4 бортах Ту-95МС, которые взлетели с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области.

Сейчас цель вылета бомбардировщиков неизвестна. Впрочем, в случае угрозы – будет объявлена воздушная тревога.

Напомним, что Ту-95МС являются носителями крылатых ракет типа Х-101 Х-555/Х-55 . Такой тип вооружения является основным в массированных ракетных ударах по территории Украины.

По обновленной информации, вероятно, враг проводит передислокацию бортов на аэродром "Оленья" в Мурманской области. В то же время Воздушные силы официально не подтверждали взлет вражеских бомбардировщиков.

Ночью 18 августа россияне также поднимали бомбардировщики. Как писали мониторинговые телеграм-каналы, Ту-95МС имитировали несколько пусков в районе Каспийского моря. Российские бомбардировщики еще в течение некоторого времени кружили над Каспием, после чего вернулись на аэродром "Энгельс".

В то же время над аэродромом "Энгельс" также кружили бомбардировщики. Мониторинговые телеграм-каналы предполагают, что, возможно, у врага масштабные тренировки.