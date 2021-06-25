Был бы наградой для Путина за агрессивную политику, – премьер Польши о саммите ЕС с Россией

Саммит России и Европейского Союза не надо организовывать. Ведь это будет для президента Владимира Путина наградой.

Против такой встречи выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В то же время Европейский совет осуждает действия России.

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По словам политика, Европейский Совет не планирует перезагружать отношения с Россией. Также отвергли и предложение встретиться на самом высоком уровне без прекращения агрессивной и провокационной политики России. В частности относительно ближайших государств-соседов и стран ЕС.

Сейчас это была бы награда для президента России за его последовательную, но, к сожалению, агрессивную политику провоцирования соседей, различных атак,

– подчеркнул Моравецкий.

Как отметил польский премьер, Рада осудила хакерские атаки на страны Евросоюза – Ирландию и Польшу.

Саммит ЕС с Путиным: что известно

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за прямые контакты ЕС с Россией.

Лидеры Европейского Союза отклонили предложение Меркель провести встречу с президентом России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина требует объяснений от Франции и Германии за инициативу по саммиту.