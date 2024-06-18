В Одессе шторм смыл молодую девушку: СМИ публикуют видео, но что говорит полиция

В сети опубликовали страшные кадры. На них видно огромные волны моря, сбивающие с ног молодую девушку.

Сообщение появилось в телеграм-пабликах в понедельник, 17 июня. Журналисты 24 Канал связались с полицией Одесской области, чтобы выяснить ситуацию и детали жуткого ролика.

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Шторм забрал в море молодую девушку

На кадрах видно, как одна волна сбивает девушку с ног на одесском пирсе. Она пытается подняться, но другие волны смывают ее в море.

Море смыло в Одессе на пирсе молодую девушку: смотрите видео с телеграм-каналов

Пресс-секретарь Национальной полиции Одесской области констатировала, что по состоянию на 18 июня к правоохранителям с соответствующим фактом никто не обращался.

Похожий инцидент: море смыло полицейскую

Несколько недель назад, 2 июня, во время шторма в Аркадии в Одессе во время шторма море унесло жизнь 20-летней лейтенантки полиции из Ровенской области. Она отправилась на отдых – то есть не выполняла служебные обязанности.

Девушка позировала для фото на пирсе, когда высокие волны затянули ее в море. Товарищи, которые были с ней, ничем не смогли помочь. Инцидент зафиксировали на камерах, о нем сразу стало известно в сети, в частности в телеграм-пабликах.

В течение определенного времени полицейскую искали водолазы-спасатели, они тщательно обследовали береговую полосу. Лейтенантку объявили пропавшей без вести. Однако в конце концов в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что девушка погибла.

Тело нашли на расстоянии около 1 километра от берега. Спасателям в ходе поисков приходилось работать в тяжелых условиях: шторм не утихал, волны были огромными.

Редакцияне может точно сказать, или соответствующее видео, опубликованное в сети, является правдивым, или – нет. Однако факт отсутствия обращений в полицию может свидетельствовать, что девушка оставалась живой.