Морозюк заявил,что "Динамо" выйдет на игру с "Яблонцем" со спортивной злостью из-за слов тренера

Защитник "Динамо" Николай Морозюк рассказал о настроении в команде перед последним матчем года против чешского "Яблонца".

Футболист заявил, что команде морально немного тяжело, ведь это последняя игра в первой части сезона, и задача выхода из группы уже выполнена.

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"Осталось сделать последний шаг и доказать, что мы сильнее чем "Яблонец". Слышали, что их главный тренер говорил громкие слова, поэтому спортивная злость будет присутствовать", – сказал Морозюк в интервью клубному сайту.

Кроме того игрок отметил, что пока у него нет отпускного настроения.

"У меня лично нет, да и вижу, что и все остальные ребята серьезно настроены на этот поединок. Надеюсь, на НСК "Олимпийский" соберется много зрителей, хочется, чтобы болельщики нас поддержали", – сказал Николай.

Напомним, матч на "Олимпийском" начнется в 19:55. Вход на стадион откроют за два часа до стартового свистка арбитра, в 18:00.