Морозы ощутимо усложняют работу артиллерии: в ВСУ рассказали, с какими проблемами сталкиваются
Украину накрыла непогода и начались зимние морозы. Воевать зимой гораздо сложнее, ведь морозы существенно влияют на работу техники, в частности – артиллерии.
К примеру, зима – более благоприятная для применения бронетехники и дронов, а вот с артиллерией – ситуация совсем другая. Военные Вооруженных Сил Украины в эксклюзивном материале 24 Каналу рассказали, как зимняя погода усложняет работу пушек.
Важно Как ВСУ используют FPV-дроны: военный назвал главные цели
Как зима влияет на артиллерию
Офицер артиллерии одной из бригад объяснил, что зимняя погода в морозы не способствует работе пушек. По его словам, худшим следствием является уменьшение дальности стрельбы. Как объяснил офицер, это происходит из-за подмерзания пороха.
В общей сложности из-за морозов артиллерия может потерять в дальности своей стрельбы до 1 километра. А для артиллерии – это очень много,
– сказал подполковник ВСУ.
Кроме того, во время морозов пушки становятся гораздо менее маневренными. К примеру, буксируемую гаубицу очень сложно буксировать военным, ведь на новой позиции защитникам необходимо подкопать пушку, а во время морозов почва замерзает и это также существенно усложняет ситуацию.
"Во время стрельбы эта гаубица будет двигаться и сама будет закапываться в почву. Если нужно переехать на другое место – потом сложно эту пушку достать из примерзшей почвы. Нужна тяжелая техника типа "Урала" или "КамАЗа". А это всегда привлекающее внимание движение", – объяснили в ВСУ.
Сложная ситуация и с самоходными артиллерийскими установками, ведь под них необходимо выкопать хоть небольшое углубление. Военные объясняют, что в таких подкопах, которые сделали раньше, элементарно может замерзнуть вода, и как следствие замерзнут гусеницы установки. В таком случае артиллерист не сможет и сдвинуться с места, а если это удастся, то можно потерять гусеницы.
Как погода влияет на боевые действия: последние новости
- Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ, несмотря на ухудшение погодных условий. Вместе с тем в Херсонской области враг оказывается в сложной ситуации. Эксперты предполагают, что зима может стать "окном возможностей" для наших защитников.
- Из-за плохих погодных условий враг несколько уменьшил количество обстрелов прифронтовых регионов, впрочем, не оставляют активных штурмов. В Институте изучения войны предполагают, что морозные погодные условия зимой, вероятно, будут побуждать к возобновлению более активных боевых действий, а продолжающаяся дождливая погода вряд ли остановит украинские или российские атаки.
- Ухудшение погодных условий существенно влияет и на работу авиации. Как объяснил Юрий Игнат, от погоды зависит воздушная обстановка и процесс нанесения ударов.