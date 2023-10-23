Это до первого удара, – полковник запаса о морских балкерах России в порту Мариуполя

В порт Мариуполя впервые вошел морской балкер России. Украина сможет уничтожать эти вражеские судна. У ВСУ есть вооружение, которое достанет до временно оккупированного города.

Речь идет о ракетах Storm Shadow, SCALP, ATACMS. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Россияне прекратят использование порта

Роман Свитан отметил, что ВСУ смогут уничтожать российские балкеры в порту Мариуполя. Всё будет зависеть от определения координат. У украинских защитников есть средства контроля и связи в этом регионе.

По мнению полковника ВСУ в запасе, с военной точки зрения россиянам не выгодно использовать порты. До Мариуполя можно добраться с помощью шоссе из Ростова, Таганрога. Также захватчики сейчас пытаются запустить железную дорогу.

Понимая, что они будут под ударами наших ракет. Туда достанут и Storm Shadow, и SCALP, и ATACMS. Это ненадолго, по крайней мере, до первого удара, первого уничтоженного судна. Затем россияне перестанут использовать этот порт для движения военных грузов,

– убежден он.

Свитан о морских балкерах России в порту Мариуполя: смотрите видео

Морской балкер в порту Мариуполя: что известно