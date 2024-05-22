Уникальное решение: насколько эффективны морские дроны с РСЗО
Морские дроны Sea Baby усовершенствовали с помощью систем "Град". Это уникальная разработка, ведь еще никто не устанавливал на морской дрон-камикадзе пусковые установки для реактивных снарядов.
Об этом 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что такую систему полезно использовать для ударов на небольшой дистанции – 200 – 300 метров. Так украинские военные смогут бить по российским кораблям. К слову, обновленные Sea Baby уже успешно используют для ударов по оккупантам.
К теме Убийцы мостов и кораблей: как украинские надводные дроны "малыши" держат в страхе флотилию России
Российские военные корабли имеют на своем борту из систем защиты от морских дронов только стрелковое оружие. Это пулеметы крупного калибра и автоматы. Поэтому, когда беспилотник приближается к вражескому судну, повышается риск уничтожения этим вооружением.
Но, если он сделает залп из 6 реактивных снарядов 122-го калибра на расстоянии 200 – 300 метров, то у россиян на палубе сразу начнется "китайский Новый год",
– сказал Коваленко.
Этот залп не сможет уничтожить корабль и не сможет его затопить. Впрочем, это сделает дрон, который протаранит судно и взорвется. То есть первый удар по кораблю – идеальный вариант, чтобы повысить эффективность попадания в судно.
Реактивный снаряд с кассетной боевой частью на расстоянии 2 – 4 километра может быть полезным для того, чтобы бить по чувствительным для повреждений объектам. Например, по аэродромам, которые расположены на побережье. Так залп из 6 – 18 таких снарядов может повредить энное количество самолетов, которые там находятся.
"Это действительно новый шаг, новая эволюция морских дронов, но главное – это совершенствование и рациональное использование", – отметил военно-политический обозреватель.
"Холодное тело" для врага
Зерновой коридор и судоходство работает в Черном море из-за того, что российские военные корабли боятся выходить в открытое море, чтобы перехватывать гражданские коммерческие суда. Ведь как только они это пытаются сделать, то морские дроны сразу отправляются на "охоту".
"Кто хочет посреди Черного моря получить себе полтонны взрывчатки в правый или в левый борт? Точно никто из этих кораблей", – сказал Александр Коваленко.
Между тем российская пропаганда конечно же будет дискредитировать морские дроны и уменьшать их эффективность. Впрочем, факт в том, что россияне забрали свои военные корабли с временно оккупированного Севастополя и сейчас прячут их в Новороссийске в Краснодарском крае России.
Впрочем, этот город – все равно для них опасен. Ведь Sea Baby с реактивными снарядами на расстоянии до километра может обстреливать местный порт.
Это будет не высокоточное поражение, но поражение таких кораблей так или иначе произойдет. Это будет держать в "холодном теле" российское командование Черноморской флотилии,
– добавил военно-политический обозреватель.
Новые морские дроны СБУ: что известно
- Фандрейзинговая платформа UNITED24, monobank, Олег Гороховский, волонтеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков в феврале проводили масштабный сбор "Морской бой". Тогда рекордно быстро собрали почти 300 миллионов гривен на 35 морских дронов Sea Baby.
- Впоследствии СБУ показала один из образцов партии во время тестирования. Его назвали "Авдеевка". Бригадный генерал СБУ "Хантер" рассказал, что Служба безопасности Украины задумывала этот дрон как универсальную платформу для различного вооружения. Такой БПЛА может доставлять почти тонну взрывчатки на более чем тысячу километров.
- Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко заявлял, что беспилотники нового поколения усовершенствованные и еще более смертоносные для оккупантов. В частности, новые Sea Baby отличаются от предыдущего поколения тактико-техническими характеристиками и внешним видом.