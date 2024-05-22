Уникальное решение: насколько эффективны морские дроны с РСЗО

Морские дроны Sea Baby усовершенствовали с помощью систем "Град". Это уникальная разработка, ведь еще никто не устанавливал на морской дрон-камикадзе пусковые установки для реактивных снарядов.

Об этом 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что такую систему полезно использовать для ударов на небольшой дистанции – 200 – 300 метров. Так украинские военные смогут бить по российским кораблям. К слову, обновленные Sea Baby уже успешно используют для ударов по оккупантам.

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Российские военные корабли имеют на своем борту из систем защиты от морских дронов только стрелковое оружие. Это пулеметы крупного калибра и автоматы. Поэтому, когда беспилотник приближается к вражескому судну, повышается риск уничтожения этим вооружением.

Но, если он сделает залп из 6 реактивных снарядов 122-го калибра на расстоянии 200 – 300 метров, то у россиян на палубе сразу начнется "китайский Новый год",

– сказал Коваленко.

Этот залп не сможет уничтожить корабль и не сможет его затопить. Впрочем, это сделает дрон, который протаранит судно и взорвется. То есть первый удар по кораблю – идеальный вариант, чтобы повысить эффективность попадания в судно.

Реактивный снаряд с кассетной боевой частью на расстоянии 2 – 4 километра может быть полезным для того, чтобы бить по чувствительным для повреждений объектам. Например, по аэродромам, которые расположены на побережье. Так залп из 6 – 18 таких снарядов может повредить энное количество самолетов, которые там находятся.

"Это действительно новый шаг, новая эволюция морских дронов, но главное – это совершенствование и рациональное использование", – отметил военно-политический обозреватель.

"Холодное тело" для врага

Зерновой коридор и судоходство работает в Черном море из-за того, что российские военные корабли боятся выходить в открытое море, чтобы перехватывать гражданские коммерческие суда. Ведь как только они это пытаются сделать, то морские дроны сразу отправляются на "охоту".

"Кто хочет посреди Черного моря получить себе полтонны взрывчатки в правый или в левый борт? Точно никто из этих кораблей", – сказал Александр Коваленко.

Между тем российская пропаганда конечно же будет дискредитировать морские дроны и уменьшать их эффективность. Впрочем, факт в том, что россияне забрали свои военные корабли с временно оккупированного Севастополя и сейчас прячут их в Новороссийске в Краснодарском крае России.

Впрочем, этот город – все равно для них опасен. Ведь Sea Baby с реактивными снарядами на расстоянии до километра может обстреливать местный порт.

Это будет не высокоточное поражение, но поражение таких кораблей так или иначе произойдет. Это будет держать в "холодном теле" российское командование Черноморской флотилии,

– добавил военно-политический обозреватель.

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