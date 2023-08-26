Впервые в истории Украины: в ВМС создали бригаду морских дронов

В составе ВМС сформировали отдельную бригаду морских дронов. Об этом стало известно во время торжеств ко Дню Независимости.

Так, 24 августа на Софийской площади Владимир Зеленский вручил государственные награды, награды воинским частям и боевые флаги с лентами с почетными наименованиями. Об этом пишет 24 Канал.

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В Украине создали бригаду морских дронов

В ОП отметили, что глава государства вручил боевые знамена 67-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ, 77-й отдельной аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ и 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-Морских сил ВСУ.

Ранее о существовании этого подразделения публично не сообщали. В составе ВМС Украины впервые в истории сформирована отдельная бригада для применения морских беспилотников, отметил "Милитарный".

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Морские дроны – эффективное оружие

Руководитель ГУР заявил, что морские дроны-камикадзе являются эффективным оружием. Даже несмотря на то, что враг уничтожает 60 или 70% этих БПЛА.

Однако для них проблема – у тех 30%,

– подчеркнул Кирилл Буданов.

Заметил, бывают случаи, когда дрон уничтожают рядом с российским кораблем, и тогда вражеское судно уходит "на длительный ремонт". Буданов добавил, что морские дроны – это эффективное оружие для сдерживания.

Это не оружие наступления. Разумеется, ими невозможно наступать. Но парализовать деятельность флота, что, наконец, в принципе и произошло – это уже достигнуто. Корабли дальше, чем за рейд Севастополя в северном направлении, вообще не ходят,

– подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Также добавил, что Украина уже освоила нормальное серийное производство таких дронов.