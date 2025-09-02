Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Морские дроны ВСУ заметили в водохранилище в Донецкой области – их могли модернизировать

Российские пропагандистские СМИ информируют, якобы оккупанты видели морские дроны ВСУ на Клебан-Быкском водохранилище в Донецкой области в районе Катериновки.

Ты смотришь: катер плывет. В нем никого нет, катер загружен,

– рассказали очевидцы.

Показываем Клебан-Быкское водохранилище на карте Украины

Россияне утверждают, что Силы обороны использовали надводные катера как для транспортировки грузов, так и для эвакуации раненых. А появление на водохранилище морских дронов заметили с квадрокоптера.

Что такое Клебан-Быкское водохранилище



Клебан-Быкское водохранилище расположено между Константиновкой и Торецком. Его планировали создать для обеспечения заводов водой еще в 1930-е, но проект реализовали только после Второй мировой.



Водохранилище входит в территорию регионального ландшафтного парка "Клебань-Бык" вместе с Клебан-Быкским обнажением, где на поверхность выходят глубинные геологические породы. Само название поселка Клебань-Бык, очевидно, обозначает скалистый берег.

В Defense Express призвали не доверять безоговорочно информации, которую распространяют россияне. К тому же нет соответствующих фотографий. В то же время, если оккупанты действительно видели морские дроны не на море, это свидетельствует об интересном моменте. А именно об изменении роли надводных дронов.

И если первые надводные дроны – это фактически большие камикадзе для атак на вражеские корабли, то теперь они и носители FPV-дронов, и логисты и так далее, а недавно морпехи ВСУ показывали собственную версию надводного дрона с гранатометами и морскими минами, который эксплуатируется на Херсонщине,

– акцентировали аналитики.

Где Клебан-Быкское водохранилище на карте фронта

Заметим, что и знаменитый "Нептун", до того как стать "длинным" и поражать наземные цели, был предназначен сугубо для поражения кораблей.

Украина модернизирует старое оружие и создает новое