Пуля пролетела над шлемом: сеть поразило удивительное видео спасения воина ВСУ

12 апреля 2023, 17:46
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35 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского

Морские пехотинцы опубликовали невероятное видео. На нем видно, как боец чудом избежал вражеской пули.

Видео опубликовали военные 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Все произошло во время контактного боя с россиянами.

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Как военного ВСУ не задела вражеская пуля

Морской пехотинец чудом избежал попадания пули при ведении контактного боя с противником. Украинский защитник вел стрельбу по врагу. А тот дал очередь в ответ,
– рассказали военные.

Со стороны возле бойца было несколько его побратимов. Один из них и снимал видео. Вдруг одна из российских пуль пролетела над шлемом морпеха.

Как боец чудом спасся от враждебной пули: смотрите видео

Военные бригады пожелали пусть судьба и дальше предохраняет всех украинских защитников от атак противника.

Кроме того, пусть каждый боец вернется домой живым.

Случаи спасения гражданских и военных

  • Недавно фотографка Марта Сырко опубликовала фотографии 23-летнего украинского военного Дмитрия. Он во время службы на фронте получил 70% ожогов кожи. Боец рассказывал, как получил ранения и сколько ребят в больнице были в такой же ситуации и не выжили.
  • Также спасти удалось Сергея, который получил ранения в Херсонской области. У бойца было менее 30% кожи, он перенес 15 операций. К счастью, его удалось спасти.
  • Кроме того, в январе 21-летний Дмитрий выжил под завалами в Краматорске. Он спасся, несмотря на травмы, и то, что часть тела парня прижала плита.
Автор: Діана Квасневська