Пуля пролетела над шлемом: сеть поразило удивительное видео спасения воина ВСУ

Морские пехотинцы опубликовали невероятное видео. На нем видно, как боец чудом избежал вражеской пули.

Видео опубликовали военные 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Все произошло во время контактного боя с россиянами.

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Как военного ВСУ не задела вражеская пуля

Морской пехотинец чудом избежал попадания пули при ведении контактного боя с противником. Украинский защитник вел стрельбу по врагу. А тот дал очередь в ответ,

– рассказали военные.

Со стороны возле бойца было несколько его побратимов. Один из них и снимал видео. Вдруг одна из российских пуль пролетела над шлемом морпеха.

Как боец чудом спасся от враждебной пули: смотрите видео

Военные бригады пожелали пусть судьба и дальше предохраняет всех украинских защитников от атак противника.

Кроме того, пусть каждый боец вернется домой живым.

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