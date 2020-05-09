Мощная стрельба на Азове, обвал в Одессе и позор в Крыму: фото дня

8 мая 2020 года – День памяти и примирения. Весь цивилизованный мир говорит: "Никогда снова". Но в России многие думают иначе...

"Сталина на вас нет…"

В аннексированном Севастополе российские оккупанты к 9 мая вывесили баннер с портретом советского тирана Иосифа Сталина, сообщают Крым.Реалии. Возле лика убийцы миллионов красуется надпись "Это наша победа". Такой баннер в Крыму выглядит особенно цинично. Ведь в 1944 году на полуострове по приказу Сталина состоялась масштабная этническая чистка – в течение трех дней более 190 тысяч крымских татар были депортированы, многие из них погибли…

Победобесие! 9 мая по-русски: в России почтили память ветеранов фотографией Гитлера

На Азове уничтожили врага. Пока что – условного



Украинские моряки стреляли умело / Фото АрмияИнформ

В Азовском море прошли учения ВМС ВС Украины, сообщает Минобороны. Легендой было "противостояние вражеским кораблям с десантом, которые зашли в акваторию и пытались захватить побережье". Кто этот условный враг – понятно. Тот самый, который регулярно устраивает провокации на Азове. Во время учений враг был уничтожен. Уверены, что так будет и в реальности.

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Аварийная жизнь



Обвал дома в Одессе / Фото Думская

В центре Одессы обрушились сразу два этажа жилого дома, сообщает ГСЧС. К счастью, обошлось без жертв, и спасатели эвакуировали всех жильцов. Впоследствии оказалось, что дом находился в аварийном состоянии. Почему там оставались жители? На этот вопрос теперь должно ответить следствие.

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Земля пошла ходуном



После землетрясения дом "на грани" / Фото АР

В Одессе дом обвалился из-за технических проблем. А вот в Иране сотни помещений "посыпались" из-за мощного землетрясения магнитудой 5,1. По меньшей мере 7 человек получили ранения, 1 человек погиб. Всю ночь тысячи иранцев провели на улице, потому что боялись, что их поврежденные дома рухнут, или произойдут повторные толчки.

А тем временем в Украине... На Закарпатье зафиксировали землетрясение