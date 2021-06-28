Мощные ливни в Крыму: оккупанты оценили ущерб от наводнения

В оккупированном Крыму мощные проливные дожди вызвали много разрушений. Оккупанты уже оценили убытки, которые нанесла непогода.

Так называемый "глава полуострова" Сергей Аксенов заявил, что сумма убытков из-за ливней и подтопления населенных пунктов в Крыму составляет около 12,5 миллиарда рублей. Это примерно 165 миллионов долларов.

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На что еще планируют выделить деньги

Стоит заметить, что в эту сумму не входят расходы на борьбу с наводнением. По словам Аксенова, на ремонт крыш, подвалов и поврежденных помещений требуется 33 миллиона долларов.

Так называемый "глава полуострова" также заявил, что дополнительно планируют выделить деньги на ремонт дорог.

Сергей Аксенов заявил, что будет просить помощи у Владимира Путина для борьбы с последствиями непогоды. Речь идет о финансовой поддержке России.

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Непогода в оккупированном Крыму: коротко