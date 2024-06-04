Оправдывают войну: СБУ обнаружила антиукраинскую литературу в сети церковных лавок УПЦ МП

Московский патриархат в Украине не прекращает удивлять. Так, Служба безопасности Украины обнаружила антиукраинскую литературу в сети церковных лавок УПЦ МП.

Служба безопасности заблокировала канал распространения антиукраинской литературы сетью церковных лавок УПЦ МП. Среди изъятого нашли просто недопустимые материалы. Было найдено пророссийские издания, которые пропагандировали религиозную нетерпимость и оправдывали войну России против нашего государства.

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УПЦ МП распространяет российскую пропаганду

Как рассказали в СБУ, целые партии враждебных экземпляров были обнаружены в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве на территории одной из сетей церковных лавок Украинской православной церкви московского патриархата.

Владельцы этих магазинов оптом заказывали пропагандистскую литературу в типографии на территории Тернопольской области.

Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в найденных экземплярах оправдывалась вооруженная агрессия России против Украины, содержались призывы к межконфессиональной вражде и религиозной нетерпимости,

– говорится в сообщении.

Следствию удалось выяснить, что массовое распространение провокационных изданий могло привести к расшатыванию общественно-политической ситуации в Украине в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств владелице одного из магазинов сообщено о подозрении по статье о ввозе, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию.

На сегодня продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к подрывной деятельности против Украины.

Отмечается, что комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Закарпатской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как Московский патриархат поддерживает войну