Москва потратила на сирены космическую сумму: почему во время атаки дронов их так и не включили

Сирены, которые должны оповещать жителей Москвы о воздушной тревоге, очень дорого стоили. В интернете появились подтверждающие это документы. Также в соцсети "слили" материалы, объясняющие, почему столицу России не предупреждают об опасности даже во время "хлопков".

Российские СМИ сообщили о противоречиях между МЧС и минобороны страны-агрессора. В настоящее время существуют 2 версии, которые объясняют, почему местные власти не предупредили жителей Москвы об атаке дронов.

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Сколько денег потратили на сирены в Москве

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях обошлась столице страны-агрессора почти в 200 миллионов рублей. Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы потратил как минимум 171,3 миллиона рублей. К такому выводу пришли журналисты после изучения сайта государственных закупок.

Документы с расходами на сирены в Москве / Фото "Можем объяснить"

Почему эти сирены не включили

По информации российских СМИ, система оповещения населения так и не заработала. Ее не включали ни разу, хотя после полномасштабного вторжения России в Украину в Москве "хлопки" произошли уже 8 раз. В российском МЧС это объяснили невозможностью обнаружить беспилотников на подлете. Поэтому там назвали использование сирен нецелесообразным.

Это заявление противоречит сообщениям минобороны государства-террориста. Ведь враждебное оборонное ведомство постоянно обвиняет Украину в "атаках", регулярно докладывает о якобы уничтожении дронов ВСУ и кичится своей системой ПВО. Также выдвигалась и другая версия. Российские власти могут бояться спровоцировать панику среди жителей Москвы.

В Москву в очередной раз пришел "хлопок"

Бизнес-центр Москва-сити дважды за короткий промежуток времени подвергся атаке дронами. По предварительной информации, в этом небоскребе расположены сразу 3 российских министерства.

Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат иронично прокомментировал взрывы, прозвучавшие в столице России в ночь на 1 августа Он поинтересовался, что произошло со "славным" российским ПВО.

Олег Жданов не так давно тоже отреагировал на "хлопок" в Москве. Военный эксперт отметил, что война вернулась бумерангом к россиянам, которые начали ее.

Украина не брала ответственность за атаку неизвестных беспилотников на столицу России.