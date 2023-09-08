Москва – снова в огне: в российской столице горит таможенная служба
В России идет сезон взрывов, пожаров и яркого цветения хлопка. Так, в российской столице Москве поздно ночью 8 сентября вспыхнул масштабный пожар и были слышны взрывы.
Об этом сообщают российские СМИ. Впоследствии стало известно, что в Москве произошло возгорание в Федеральной таможенной службе, передает 24 канал.
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В Москве снова весело и ярко
Очевидцы рассказали, что слышали взрывы в одном из районов российской столицы под названием Новогиреево. Сразу после взрывов образовался огонь, а в небо поднялся черный столб дыма.
В московском Новогиреево возник пожар: смотрите видео
Впоследствии очевидцы стали писать, что на место событий стали активно ехать оперативные службы. На кадрах можно увидеть, как в Новогиреево изо всех сил мчится пожарная машина со спасателями.
На место происшествия ринулись пожарные: смотрите видео
В сети писали, что взрывы прогремели в здании, где располагается Федеральная таможенная служба страны-агрессорки. В то же время до сих пор неизвестно, из-за чего раздавались взрывы и произошел пожар.
Взрывы раздались в Федеральной таможенной службе России: смотрите видео
Уже успели прокомментировать взрывы и в московском МЧС. Там заявили, что пожар произошел восточнее Москвы и там якобы горел склад, где хранили ничто иное как – холодильники. Как эта информация соответствует реальности – найти нереально.
оккупанты утверждают, что горит склад с холодильниками: смотрите видео
Пока неизвестно, есть ли в результате прилетов раненые люди. Кроме этого, пропагандисты не сообщили, какой масштаб этого пожара и удалось ли его уже потушить.
Москва бодрствует по ночам из-за взрывов
- В российской столице ночью 7 сентября сообщали о взрывах возле аэропорта "Жуковский". В частности, местные власти говорили об "атаке дронами" и "удачной работе российской ПВО".
- За несколько дней до этого под Москвой россиянам даже удалось сбить какой-то неизвестный добрый беспилотник. Первоначально мэр российской столицы отрицал повреждения, но впоследствии рассказал о незначительных разрушениях бытового объекта.
- Кроме того, в Москве также должны были отменить рейсы на всех аэропортах и эвакуировать людей с Киевского вокзала. Ведь, по словам оккупантов, якобы существовала угроза взрыва.